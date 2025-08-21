המחאות סביב מעצר בני הישיבות נמשכות: יממה לשחרורו של אסיר היהדות החרדית הבחור החשוב רפאל יצחקוב, התאספו אמש (רביעי) המוני קהילות החסידים בראשות גדולי וצדיקי הדור בשערי כלא 10, במחאה גדולה על רדיפת עולם התורה בא"י ומעצר תלמידי ישיבות ואברכים בעוון לימוד תורה.

במחאת הענק השתתפו: קהל חסידי פיטסבורג בראשות האדמור מפיטסבורג. קהילת גור - אשדוד, בראשות הרה"צ רבי שלמה צבי אלתר, בנו של האדמו"ר מגור. קהילת דארג בראשות הרה"צ רבי אשר רוזנפלד, בנו הגדול של האדמו"ר מדארג, קהל חסידי נדבורנא, בראשות הרה"ג ר' אריה אלבוים, ראש הכוללים דחסידי נדבורנא ב"ב. וכן ציבור נכבד מתושבי שיכון ג' בבני ברק בראשות הרה"ג ר' סיני הלברשטאם רב ביהמ"ד דברי חיים בשכונה.

המגיד הרה"ח ר' מרדכי שלמה לודמיר, שהנחה את מחאת קהילות החסידים, פתח את עצרת המחאה בזעקה גדולה יחד עם ציבור האלפים: "רפאל יצחקוב חזק ואמץ".

לאחר מכן זעק המגיד: "רפאל יצחקוב, מחר כשתצא משעיר הכלא תזכה לתואר החשוב 'בוגר כלא 10'. כולנו מקנאים בך על הזכות לקבל תואר כזה. כולנו מוכנים לקדש שם שמים ולהיכנס מאחורי סורג ובריח למען שמו יתברך. זכינו בדור הזה, עם הניסיון הזה של גזירת הגיוס, למסור נפש ולחיות על קידוש השם".

בנו של האדמו"ר מגור, הרה"צ ר' שלמה צבי אלתר, נשא דברים נלהבים, וקרא: "למרבה החרפה והבושה, בימינו אנו, בארץ ישראל, משליכים לומדי תורה לכלא. במקום להעריך את לומדי התורה שמחזיקים את העולם ואת יושבי ארץ ישראל, רודפים ומציקים להם. אנו מוחים נגד זה בכל התוקף".

לאחר מכן נגע בדבריו בנושא הלוהט במגזר החרדי - סוגיית החרדים שלא לומדים: "אנחנו מדברים גם על יהודים שעובדים, ושלא נמצאים בתוך בית המדרש. הם שייכים לבית השם, וגם אותם אי אפשר לקחת ולהסיר מהדרך. הקב"ה אמר על אברהם אבינו: "כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם".

בסיום דבריו אמר: "הקב"ה אמר שייצא ממנו אומה ישראלית ש"שמרו דרך השם". לא רק ילמדו תורה, אלא הם יהיו בבחינה של דרך המלך, דרך שכל החיים שלהם יהיה אחרי זה בבחינת כי הם חיינו ואורך ימינו".