כיכר השבת
בשערי כלא 10

בנו של האדמו"ר זעק: "למרבה החרפה והבושה, משליכים לומדי תורה לכלא"

אלפי חסידים השתתפו אמש בעצרת מחאה סוערת נגד רדיפת לומדי התורה בארץ ישראל, והשלכת תלמידי ישיבות ואברכים לכלא | בנו של האדמו"ר מגור זעק בשערי הכלא: "כולנו מוכנים לקדש שם שמים ולהיכנס מאחורי סורג ובריח למען שמו יתברך" (חרדים)

העצרת אמש מחוץ לשערי כלא 10 (צילום: שוקי לרר)

המחאות סביב מעצר בני הישיבות נמשכות: יממה לשחרורו של אסיר היהדות החרדית הבחור החשוב רפאל יצחקוב, התאספו אמש (רביעי) המוני קהילות החסידים בראשות גדולי וצדיקי הדור בשערי , במחאה גדולה על רדיפת עולם התורה בא"י ומעצר תלמידי ישיבות ואברכים בעוון לימוד תורה.

במחאת הענק השתתפו: קהל חסידי פיטסבורג בראשות האדמור מפיטסבורג. קהילת גור - אשדוד, בראשות הרה"צ רבי שלמה צבי אלתר, בנו של האדמו"ר מגור. קהילת דארג בראשות הרה"צ רבי אשר רוזנפלד, בנו הגדול של האדמו"ר מדארג, קהל חסידי נדבורנא, בראשות הרה"ג ר' אריה אלבוים, ראש הכוללים דחסידי נדבורנא ב"ב. וכן ציבור נכבד מתושבי שיכון ג' בבני ברק בראשות הרה"ג ר' סיני הלברשטאם רב ביהמ"ד דברי חיים בשכונה.

המגיד הרה"ח ר' מרדכי שלמה לודמיר, שהנחה את מחאת קהילות החסידים, פתח את עצרת המחאה בזעקה גדולה יחד עם ציבור האלפים: "רפאל יצחקוב חזק ואמץ".

לאחר מכן זעק המגיד: "רפאל יצחקוב, מחר כשתצא משעיר הכלא תזכה לתואר החשוב 'בוגר כלא 10'. כולנו מקנאים בך על הזכות לקבל תואר כזה. כולנו מוכנים לקדש שם שמים ולהיכנס מאחורי סורג ובריח למען שמו יתברך. זכינו בדור הזה, עם הניסיון הזה של גזירת הגיוס, למסור נפש ולחיות על קידוש השם".

בנו של האדמו"ר מגור, הרה"צ ר' שלמה צבי אלתר, נשא דברים נלהבים, וקרא: "למרבה החרפה והבושה, בימינו אנו, בארץ ישראל, משליכים לומדי תורה לכלא. במקום להעריך את לומדי התורה שמחזיקים את העולם ואת יושבי ארץ ישראל, רודפים ומציקים להם. אנו מוחים נגד זה בכל התוקף".

לאחר מכן נגע בדבריו בנושא הלוהט במגזר החרדי - סוגיית החרדים שלא לומדים: "אנחנו מדברים גם על יהודים שעובדים, ושלא נמצאים בתוך בית המדרש. הם שייכים לבית השם, וגם אותם אי אפשר לקחת ולהסיר מהדרך. הקב"ה אמר על אברהם אבינו: "כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם".

בסיום דבריו אמר: "הקב"ה אמר שייצא ממנו אומה ישראלית ש"שמרו דרך השם". לא רק ילמדו תורה, אלא הם יהיו בבחינה של דרך המלך, דרך שכל החיים שלהם יהיה אחרי זה בבחינת כי הם חיינו ואורך ימינו".

העצרת אמש מחוץ לשערי כלא 10 (צילום: שוקי לרר)
העצרת אמש מחוץ לשערי כלא 10 (צילום: שוקי לרר)
העצרת אמש מחוץ לשערי כלא 10 (צילום: שוקי לרר)
העצרת אמש מחוץ לשערי כלא 10 (צילום: שוקי לרר)
העצרת אמש מחוץ לשערי כלא 10 (צילום: שוקי לרר)
העצרת אמש מחוץ לשערי כלא 10 (צילום: שוקי לרר)
העצרת אמש מחוץ לשערי כלא 10 (צילום: שוקי לרר)
העצרת אמש מחוץ לשערי כלא 10 (צילום: שוקי לרר)
העצרת אמש מחוץ לשערי כלא 10 (צילום: שוקי לרר)
העצרת אמש מחוץ לשערי כלא 10 (צילום: שוקי לרר)
העצרת אמש מחוץ לשערי כלא 10 (צילום: שוקי לרר)
העצרת אמש מחוץ לשערי כלא 10 (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר