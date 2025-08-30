אלפי בני הישוב הישן התכנסו לעצרת המונים מיוחדת, שנערכה בשערי כלא 10, במחאה על מאסרם של בחורי ואברכי הישיבות. העצרת התקיימה כתמיכה בשלושת האברכים שנעצרו ביהוד והוסגרו לכלא הצבאי.

את המשא המרכזי בעצרת נשא ראש הישיבה הגאון הרב יהושע דוד טורצ'ין, שהרחיב בדבריו על הפסוק "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה". הוא הביע צער על אלו שהפכו את הקללה לברכה, כשהתחברו ל"ציונים", והדגיש כי זו הקללה הגדולה ביותר, שכן היא גורמת לביטול ההתבדלות ולעקירת יסודות היהדות הפשוטים.

הגרי"ד טורצ'ין חזר והדגיש את החשיבות של ההתבדלות, ואמר כי בלעדיה אין אפשרות להמשיך את מסורת האבות. הוא תקף את אלו שנטו מדרך זו, שהמיטו את כל הגזירות על כלל ישראל. לעומתם, אמר הרב, האברכים והבחורים מוסרי הנפש, הם אלו המכריזים את האמת ומגדילים את כבוד שמיים, ובכך הם מצילי כלל ישראל, התורה והמצוות.

התמלול המלא

"אנחנו נמצאים כאן במצב נורא, בגזירה נוראה, מי מילל ומי פילל שתגיע למצב כזה, כל הזמן דיברו ודיברו וכעת הגזירה הוא בפועל, גזירה איומה קורעת כל לב, בכל יום נופלים לדאבונינו אנשים מבני ישראל שאי אפשר להם לעמוד בנסיון, לעומת זה יש דור שעומדים בנסיון, הם המצילי הדור, אלו העומדים בנסיון מצילים את עצמם ומצילים את כלל ישראל, ומצילים את כולם.

כתוב בתורה 'ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה את הברכה אשר תשמעון ואת הקללה', הדבר הראשון הודיע לנו הקב"ה שתדע שיש ברכה ויש גם קללה, ישנם ב' דרכים יש דרך של ברכה ויש דרך של קללה, ולדאבונינו לחרפתינו ולבושתינו לקחו את הקללה והפכוהו לברכה, הקללה הגדולה ביותר הוא להתחבר עם הרשעים עם הציונים לשבת בשותפות יחד עמהם בממשלה אחת ולהוביל דברים, זה הקללה הכי גדולה שבעולם! מה היו אומרים הבריות שזה ברכה! ויהפוך את הקללה לברכה, עקרו את ההתבדלות, את היסודות הפשוטים ביותר של יהודי פשוט, על דבר שהוא קללה אומרים שזה ברכה, לא היתה כזאת מעולם.

הנסיון אחר נסיון מוסיף והולך לגריעותא, יעקב אבינו התפלל הצילנו נא מיד אחי ומיד עשיו, יש ב' סוגי עשיו, ישנה עשיו שהוא הרשע ויש עשיו שהוא מתנהג עצמו כאחי, אומר ה'בית הלוי' שהמתנהג כאחי הוא עשיו הגרוע הרבה יותר, מגיע זמן שעשיו נעשה כאחי זה הגרוע ביותר, לדאבונינו ולחרפתינו העשיו הלזה עשו לו כאחי, הוא הבעל הבית! מסרו לו את הכל! מסרו לו את התורה! מסרו לו המצוות! מסרו לו את הישיבות! הכל מסרו לעשיו! וכל אלו כשהם באו עד היום הכל מסרו להם בידיהם, עד שמסרו את כלל ישראל כולו בידיהם, מסרו את כל בני הישיבות, הם עשו את הגזירה! הם הם אשמים! הם התחברו עמהם! הם אשמים בכל הגזירה! הם החריבו את כלל ישראל!

הכתוב אומר והארץ היתה תוהו ובוהו ויבדל אלקים בין האור ובין החושך, אם נהיה תוהו ובוהו זה הדבר הכי גרוע, וחייבין לעשות שוב 'ויבדל', בלי ויבדל הרי יש תוהו ובוהו, אפילו שהם עומדים כך, כל הדברים, תוהו ובוהו הם עשו לכלל ישראל כולו, מי שאין לו ויבדל בין האור ובין החושך נשאר בתוהו ובוהו! לא משאר ממנו כלום! זה אנחנו צריכים לדעת, צריכין להתחזק בדרכי אבותינו, הדבר היחידי הוא ויבדל אלקים בין האור ובין החושך, ואם אינו כן הרי יש תוהו ובוהו! בלי הבדלה הכל תוהו ובוהו!

דרכינו דרך אבותינו מעולם ועד עולם בפרט בירושלים עיה"ק כ"כ הם מסרו נפשם על ההבדלה, על ההבדלה של מיד אחי, ההבדלה הקשה, ובלי הבדלה וכמו שהזכרנו הופכים את הקללה לברכה והברכה לקללה, הופכין את הכל, אפשר להפוך את הכל, כשאנו רואים שהגיעו למצב כזה שכולם כבר רואים את הקללה, הקללה שחשבו אלו לעשותם כברכות, איזה קללה הם עשו והביאו לכלל ישראל, זה צריך להיות הכלל הברור אצלינו מכל המחאה, הדרך שלנו שלא נזוז ולא נטה מדרך אבותינו ואבות אבותינו, ויבדל אלקים בין האור ובין החושך, בלי הבדלה אין כלום! והרי תוהו ובוהו! הולכין מטה מטה!

לעומת זה ב"ה רואים מה שנהיה מתוך החושך איזשהו אור, נמצאים ב"ה כ"כ אברכים שמוסרים את נפשם ממש, מי מילל ומי פילל, מי ילד לי את אלה, והכל הוא בזכות המבדילים, בזכות הבעלי הבדלה שמוסרים נפשם יש לזה השפעה על כולם, השפעה על הכלל כולו, השפעה על כל בני הישיבות, המבדילים מצילים על האור שלהם, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, הם נמצאים לדאבונינו בחושך גדול, ומעט שלנו זה אור, זה מציל את כלל ישראל.

שידעו אסירי ציון אלו שאת כלל ישראל הם מצילים, הם מצילים את כל התורה ואת כל המצוות, ועל כל המציאות בארץ ישראל הם מצילים, אלו המבדילין בין האור ובין החושך מהם ישאר אור, וזה תקותינו, ויבדל אלקים בין האור ובין החושך, שנדע ברור שכל אלו שמדברים ברכה, כל אלו שמדברים, הם לקחו את הקללה והפכוהו לברכה, וזה אנחנו רואין כהיום הזה, זה צ"ל זעקתינו לדעת ולהבין 'ראה נתתי לפניכם היום את הברכה ואת הקללה', חייבין לדעת מהו הברכה ומהו הקללה, היצה"ר יכול להפוך את הכל, להפוך את הקללה לברכה, וכל זה כשנסוגים מדרכי אבותינו אזי מגיעין לגזירות מרות כאלה, את כל החינוך הם מסרו להם, פעם כולם הזדעזעו, דרך זו או אחרת, אבל הנושא של חינוך נגע בכולם, והיום ברוח קרירות בשביל כסף הכל מותר, מי לימדם שבשביל כסף מותר הכל? מי לימדם זאת? אלו המתחברים לימדו אותם שבשביל כסף מותר לעקור את כל החינוך! והכל הולך ביחד הלאה, זה צריך לצאת מקיבוץ שלנו, לדעת את דרך אבותינו ודרך אבות אבותינו, לדעת שאלה שנוטים מדרך האבות, עד היכן הם הגיעו?! איזה גזירות הם הביאו על כלל ישראל?! הם החריבו את התורה! הם החריבו את כלל ישראל! זה דרכם.

זה צריך להיות זעקתינו וזה צריך להיות החיזוק לאסירי ציון אלו, ואנו נאמר להם, גדול זכותכם, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, אתם מכריזים את האמת בעולם, אתם מכריזים כבוד שמים בעולם, אתם מכריזים שיש בורא עולם בעולם, וקולכם יוצאת מסוף העולם ועד סופו, אתם זועקים אנו יהודים, כמו שאומר הרמב"ן עמך אנחנו, יש בורא עולם בעולם, זהו השכר הגדול של כל האסירי ציון בזה שמכריזים שיש בורא עולם, יש כלל ישראל, ואנו נמשיך הלאה את דרך אבותינו עד שיחוס ה' עלינו וישלח לנו משיח צדקינו ויתגלה כבוד שמים במהרה בימינו אמן".