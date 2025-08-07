חריג: ראש הישיבה הגר"ד לנדו בכלא הצבאי עם האחים העצורים

מחזה חריג במיוחד נראה היום (חמישי) בשעות אחר הצהרים, בכניסה לכלא הצבאי בבית ליד. ראש הישיבה ומנהיג הציבור הליטאי, הגר"ד לנדו, ניצב במקום, מלווה במקורביו.

ראש הישיבה הגיע כדי לבקר את שני האחים רפאל וברוך יצחקוב, בחורי הישיבה מתל אביב שנעצרו לאחר שלא התייצבו בלשכת הגיוס - בהתאם להוראתו של ראש הישיבה וכפי שפורסמה על ידי מועצות גדולי וחכמי התורה.

הביקור נערך לבקשתו של ראש הישיבה, חרף הנסיעה הארוכה וחרף גילו. נמסר כי הגר"ד לנדו התעניין בשלומם של האחים ובנעשה עמם, וחיזק אותם.

ראש הישיבה אמר להם: "תתחזקו ותחזיקו מעמד. כל היהדות החרדית עומדת מאחוריכם. בעזרת השם, תצאו בקרוב, תהיו בחזרה בני תורה, בני ישיבות, כמו שהייתם עד עכשיו. השם יעזור לכם בכל הדברים. תתחזקו ואל תתפתו לשום דבר. הכל שווא והבל. השם יעזור לכם, בקרוב תהיו בחזרה אותו דבר, בני תורה כמקודם. תדעו, כולם עומדים מאחוריכם".

הגר"ד לנדו הוסיף: "באתי, להיות ולהשתתף איתכם ביחד. קצת קשה לי, אני קצת זקן, אבל אני באתי בכל זאת, רציתי לראות ולבקר אתכם ולחזק אתכם".

הבחורים הנרגשים הודו על הביקור, וראש הישיבה השיב: "עשיתי דבר שכל אחד חייב לעשות, ואני לא בא בשם עצמי, אני בא בשם כל היהדות החרדית. תודה רבה לכל היהדות החרדית... אני מאחל לכם שוב, בקרוב, תהיו בחזרה בני ישיבות, והשם יעזור תחזיקו חזק, תעמדו חזקים, אמיצים, לא לשים לב לכל הפיתויים שלהם. שווא והבל, שקר ושקר.

"אתם בני תורה, כולנו איתכם ביחד, ואני בא לא רק בשם עצמי, בשם כל היהדות החרדית שרוצה בטובתכם שתהיו בחזרה בישיבה, וכבר יתחילו להבין בחוץ שבאמת בני ישיבות הם בני ישיבות. אי אפשר לעשות להם מה שרוצים".

בימים האחרונים עורך ראש הישיבה דיונים משמעותיים בשאלת ההתמודדות עם מאסר בחורי הישיבה. הוא אף התבטא למקורביו כי "אינו מסוגל להירדם" כשבחורי ישיבה נמצאים בכלא ב"עוון" לימוד תורה.