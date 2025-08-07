כיכר השבת
"אינו מסוגל להירדם"

חריג: ראש הישיבה הגר"ד לנדו בכלא הצבאי עם האחים העצורים

ראש הישיבה הגר"ד לנדו הגיע לכלא הצבאי בבית ליד, לביקור אצל שני האחים רפאל וברוך יצחקוב, שנעצרו לאחר שלא התייצבו בלשכת הגיוס | הגר"ד יזם את הביקור, התעניין בשלומם וחיזק אותם | צפו בתיעוד חריג מרגעי כניסתו לכלא (חרדים)

הגר"ד לנדו בשערי הכלא (צילום: ללא קרדיט)

מחזה חריג במיוחד נראה היום (חמישי) בשעות אחר הצהרים, בכניסה לכלא הצבאי בבית ליד. ראש הישיבה ומנהיג הציבור הליטאי, הגר"ד לנדו, ניצב במקום, מלווה במקורביו.

ראש הישיבה הגיע כדי לבקר את שני האחים רפאל וברוך יצחקוב, בחורי הישיבה מתל אביב שנעצרו לאחר שלא התייצבו בלשכת הגיוס - בהתאם להוראתו של ראש הישיבה וכפי שפורסמה על ידי מועצות גדולי וחכמי התורה.

הביקור נערך לבקשתו של ראש הישיבה, חרף הנסיעה הארוכה וחרף גילו. נמסר כי הגר"ד לנדו התעניין בשלומם של האחים ובנעשה עמם, וחיזק אותם.

ראש הישיבה אמר להם: "תתחזקו ותחזיקו מעמד. כל היהדות החרדית עומדת מאחוריכם. בעזרת השם, תצאו בקרוב, תהיו בחזרה בני תורה, בני ישיבות, כמו שהייתם עד עכשיו. השם יעזור לכם בכל הדברים. תתחזקו ואל תתפתו לשום דבר. הכל שווא והבל. השם יעזור לכם, בקרוב תהיו בחזרה אותו דבר, בני תורה כמקודם. תדעו, כולם עומדים מאחוריכם".

הגר"ד לנדו הוסיף: "באתי, להיות ולהשתתף איתכם ביחד. קצת קשה לי, אני קצת זקן, אבל אני באתי בכל זאת, רציתי לראות ולבקר אתכם ולחזק אתכם".

הבחורים הנרגשים הודו על הביקור, וראש הישיבה השיב: "עשיתי דבר שכל אחד חייב לעשות, ואני לא בא בשם עצמי, אני בא בשם כל היהדות החרדית. תודה רבה לכל היהדות החרדית... אני מאחל לכם שוב, בקרוב, תהיו בחזרה בני ישיבות, והשם יעזור תחזיקו חזק, תעמדו חזקים, אמיצים, לא לשים לב לכל הפיתויים שלהם. שווא והבל, שקר ושקר.

"אתם בני תורה, כולנו איתכם ביחד, ואני בא לא רק בשם עצמי, בשם כל היהדות החרדית שרוצה בטובתכם שתהיו בחזרה בישיבה, וכבר יתחילו להבין בחוץ שבאמת בני ישיבות הם בני ישיבות. אי אפשר לעשות להם מה שרוצים".

בימים האחרונים עורך ראש הישיבה דיונים משמעותיים בשאלת ההתמודדות עם מאסר בחורי הישיבה. הוא אף התבטא למקורביו כי "אינו מסוגל להירדם" כשבחורי ישיבה נמצאים בכלא ב"עוון" לימוד תורה.

8
למה לא יוצאים להפגנות?? כל הזמן אמרו שאם יעצרו בחורים בבית יצאו להפגנות
יהודה
7
זה מנהיג אמיתי
יחזקאל חברוני
6
"תורה תורה חגרי שק"
הצילני מיד צוררי
5
בקיצור, בדגל עושים היום את מה שר' שמואל אויערבאך עשה לפני עשר שנים....
אילת השחר
כשאין רבי שמואל אויערבאך זצ"ל אז רב דב לנדא חייב לעשות את זה
גאה להיות משתמט
4
הלוואי ומרן שליט״א יבוא לבקר פצועים בבתי החולים ומשפחות שכולות. זו מלחמה למען התורה ולומדיה ולא נגד עם ישראל.
מרשים מאוד!
3
רבינו הגדול! אשרינו! לאורו נסע ונלך!
אבי
2
למה הרבנים הספרדים לא עושים כלום רק הרב יצחק והרב צדקה מעיזים לדבר אבל לא עושים כלום זה נראה כאילו אריה דרעי סותם להם את הפה (בסופו של יום העצורים הם ספרדים)
יחזקאל חברוני
1
בושה!!! דה לגיטימציה והסכמה למצב רק לפני שבוע מרן הזדעק ואמר שאם יעצרו בחור אחד ילכו להפגין
ירושלמי ותיק

