"דיקטטורה עויינת לדמוקרטיה"

תקע בשופר מול בית היועמ"שית | המשטרה עצרה את ישראל פרוש בהפגנה נגד מעצר תלמידי ישיבה

רה"ע אלעד לשעבר ישראל פרוש נעצר בעת שהפגין מול בית היועצת המשפטית לממשלה במחאה על מעצר תלמידי ישיבה |פרוש: "עוצרים אותי על תקיעת שופר בארץ ישראל" | ח"כ אייכלר תקף: "המערכת השלטונית נוהגת אפליה ואיבה גלויה ליהודים חרדים,מדינת ישראל איננה מדינת חוק אלא דיקטטורה" (חרדים)

רגע המעצר של ישראל פרוש (צילום: ללא קרדיט)

ראש עיריית אלעד לשעבר, ישראל פרוש, נעצר הלילה (בין שבת לראשון) בזמן שהשתתף במעמד הסליחות סמוך לבית היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, בתל אביב, כחלק מהמחאה נגד מעצר תלמידי הישיבות שהוגדרו בחוק כ'עריקים'.

במרכז 'מגן ומושיע' המסייע ל'עריקים' חרדים ובראשו עומד פרוש, תקפו את המעצר ואמרו: "מדובר בפגיעה מקוממת בזכות המחאה על הפגיעה בעולם התורה. היועצת המשפטית לממשלה בעצמה אמרה כי 'אין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר', אך כנראה שהדבר חל רק על מפגינים מסוג מסוים".

בדרכו למעצר אמר פרוש: "עוצרים אותי על תקיעת שופר בארץ ישראל בזמן שיש מאה בחורים עצורים".

ח"כ ישראל אייכלר הגיב למעצר ואמר: "הצביעות נחשפה! הערב התבצע מעצר של יהודי חסר זכות מחאה נגד המשטר הדיקטטורי. במדינת ישראל אדם שבא למחות על רמיסת לומדי התורה דינו להיעצר. לעומתו, אדם שבא להפגין מול ראש הממשלה מדי ערב כמה שנים - אסור לעוצרו כי זאת הדמוקרטיה. זה לגיטימי.

"בסדום מותר לחסום את הכבישים ולפגוע בנוסעים במדינה, בתנאי שההפגנות הן על ה"דמוקרטיה". אבל כאשר מפגינים נגד היועמ"שית שדורשת באלימות שלטונית מעצרים המוניים, שלילת הזכות ללמוד תורה וביצוע מעצרים נפשעים של לומדי התורה - זה אסור ודין המפגין להיעצר. יראה העולם וישפוט".

אייכלר הוסיף בדבריו הקשים ותקף: "המערכת השלטונית נוהגת אפליה ואיבה גלויה ליהודים חרדים. היא מאפשרת חופש הפגנה רק למי שהיא רוצה, ושוללת את אותה הזכות בדיוק איפה שלא נוח לה. הרב פרוש חשף הערב את הצביעות הזו לעיני כל.

"בזכותו כולם יודעים עכשיו שמדינת ישראל איננה מדינת חוק, אלא דיקטטורה עויינת לדמוקרטיה. יש כאן שליטים בלתי נבחרים במערכת המשפט שאסור למחות נגדם חלילה".

