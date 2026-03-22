באמצע המלחמה

ניגון על הכביש: קיצונים חסמו את הרכבת הקלה והתעמתו עם המשטרה

בעקבות מעצר תלמיד ישיבה שלא התייצב בלשכות הגיוס: הרכבת הקלה בשדרות חיים בר לב בירושלים נחסמה בשעת צהרים בהפגנת עשרות קיצוניים (חרדים, בארץ)

ההפגנה, היום
ההפגנה, היום| צילום: צילום: דוברות המשטרה
ההפגנה, היום (צילום: דוברות המשטרה)

כמה עשרות מפגינים קיצוניים יצאו להפגין היום (ראשון), ברקע המצב הביטחוני המתוח, בשדרות חיים בר לב בירושלים, וניסו לחסום את הרכבת הקלה החולפת באזור.

המפגינים אחזו שלטים שעליהם נכתב בין היתר: "המשטר הציוני בדיקטטורה מלאה על היהדות החרדית, אומרים די!" בשלטא אחר נכתב: "היהדות החרדית מייחלת לביטולה הגמור של היישות הציונית רודפת הדת, שחררו אסירי ציון".

המפגינים, כמה עשרות במספר, התיישבו על הכביש כששקיות על כובעיהם, בשל הגשמים היורדים, וניגנו ניגון עד בוא המשטרה. בשלב מסוים מכת"זית הובאה למקום - כדי לפנות את המפגינים.

לדברי המשטרה, המפגינים החלו "להפר את הסדר הציבורי תוך חסימת ציר ותוואי הרכבת הקלה.​ מפרי הסדר אינם נשמעים להוראות השוטרים במקום, וכוחות המשטרה פועלים לפיזורם במטרה להשיב את הסדר הציבורי על כנו, ולפתוח את צירי התנועה.

"​משטרת ישראל פועלת לאפשר לכל אזרח את חופש הביטוי והמחאה כל עוד אלו נעשים תוך שמירה על החוק, אך לא תאפשר הפרת סדר בוטה, פגיעה בחופש התנועה של תושבי העיר וסיכון משתמשי הדרך".

בהמשך הודיעה המשטרה כי המפגינים פונו: "הכביש נפתח לתנועת כלי רכב ומסילת הרכבת הקלה פנויה ופעילה. כוחות משטרה נותרים בפריסה בנקודות המוקד לשמירה על הסדר הציבורי ומניעת חסימות נוספות".

תוכן שאסור לפספס:

3
לעצור בחור ישבה יש זמן ....
לעצור יש זמן
2
נמאס מהם כבר
יאללה יאללה
איך אפשר לדבר ככה???
גיברת
1
הם צודקים
בני ברק

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

