טרגדיה קשה בלייקווד שבניו ג'רזי: הבחור אלי שפנסקי ז"ל, בן 18 בלבד, נהרג הבוקר (ראשון) בתאונה קטלנית בניו ג'רזי.

המקרה הקשה התרחש, לפי דיווחים בכלי תקשורת מקומיים, בשעות הבוקר המוקדמות, כאשר הרכב בו נסע יחד עם בחור נוסף התנגש במשאית בדרום המדינה.

על פי הדיווחים הראשוניים, השניים היו בדרכם חזור מנסיעה המוגדרת כ"נסיעת חסד", כחלק מהתגייסותם לעזרה לזולת.

כוחות ההצלה שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו של אלי ז"ל, בנו של יבדלו לחיים משה ולאה שפנסקי, דמויות מוכרות בלייקווד.

הבחור השני שהיה ברכב פונה במצב קשה למרכז טראומה מקומי, והוא מאושפז כעת כשמצבו מוגדר קשה מאוד. הציבור נקרא להתפלל לרפואתו השלמה של הפצוע, שזקוק לרחמי שמיים מרובים בעקבות הפגיעה הקשה.

עסקנים מקומיים פועלים מרגע האירוע מול הרשויות בניו ג'רזי כדי להבטיח את השמירה על כבוד המת ומניעת נתיחה שלא לצורך, בהתאם להלכה. מועד הלוויה, הצפויה להיערך בלייקווד, טרם פורסם באופן סופי והפרטים יתבררו עם סיום הליכי השחרור של הגופה.