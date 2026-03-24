חבר הכנסת יעקב אשר, בקרב עימותים היום (שני) ברשת החברתית - X, עם חבר הכנסת יאיר לפיד.

לפיד כתב תחילה ברשת החברתית: "הממשלה הנוכחית העבירה הלילה חוק שאנשים יכולים לפנות לבתי דין רבניים בעניינים אזרחיים. הממשלה הבאה תעביר אותו חוק בדיוק, רק לכיוון השני - אנשים יוכלו לפנות לבתי דין אזרחיים כדי להתחתן ולהתגרש".

יעקב אשר הגיב לו: "ואז יהיה אפשר: להביא מיליון בלארוסים, כמו שהציע אהוד ברק, הם יוכלו להתחתן - וככה ״נשביח״ את האוכלוסייה היהודית במדינת ישראל… זוהי מדינה יהודית ודמוקרטית. כל הכבוד יאיר…".

לפיד הגיב לו: "חבר הכנסת אשר, אנחנו מעדיפים פי אלף מיליון עולים דוברי רוסית שמשרתים בצה"ל ומשלמים מיסים על פני אנשים שלא עובדים, לא לומדים, לא משרתים בצה"ל וסוחטים מיליארדים מהציבור. העולים האלה הם לא רק אזרחים טובים יותר ממך, הם גם יהודים טובים יותר ממך. העליה מהארצות דוברות הרוסית היא לא פחות מנס לאומי. מבלארוס הגיע אלינו חיים וייצמן, הנשיא הראשון, ראש הממשלה מנחם בגין, ראש הממשלה שמעון פרס, הנשיא השלישי זלמן שז"ר, ועוד רבים רבים שתרמו למדינה הרבה יותר מאשר דברי הגזענות שאתה מפיץ לכל עבר".

אשר הגיב לו למה שנראה כמו סיום העימות: "יאיר, כנראה שלא הבנת, או שאתה לא רוצה להבין, מהעלייה המבורכת מבלארוס הגיעו גדולי הדור ומקימי עולם התורה: ר׳ חיים מוואלזין, החפץ חיים והחזון איש, לא רק בגין וויצמן. ידידך אהוד ברק, לא דיבר על בלארוסים יהודים. אבל כנראה שזה לא משנה, אתה איש קטן, וכל מה שאתה יודע זה רק לפלג ולהסית".

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני כתב: "התנהלות ראשי האופוזיציה, ובראשם נפתלי בנט, סביב החוק המאפשר למעוניינים בכך לדון בענייני ממונות בבתי הדין הרבניים על פי דין תורה - היא חרפה. מדובר במהלך שמכבד את אופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ומעניק בחירה למי שחפץ בכך".

עוד אמר גפני: "כך בדיוק הם נהגו כאשר הובלתי את חוק החמץ, שנועד לאפשר למי ששומר על כשרות בפסח, ונאלץ לשהות בבית חולים, לשמור על אורח חייו הדתי. גם אז הם בחרו להתנגד למהלך הגיוני, יהודי ודמוקרטי. ראוי שראשי האופוזיציה יתמקדו תחילה בבניית אמון ציבורי ובהבאת בוחרים, לפני עיסוק בהצהרות על קואליציות עתידיות וביטול חוקים, בניסיון נואש לבלוט בתוך קבוצת האופוזיציה".

לסיום הוא כתב: "ובהזדמנות זו, טוב יעשה נפתלי בנט אם ייזכר כי יוזמי החוק כללו גם את הרב יצחק לוי ואת הרב זבולון אורלב – אנשי ציבור שבאו מאותו בית מדרש שלו".