הרב עובדיה דהן בביקור אצל זבולון סימן טוב ( צילום: באדיבות המצלם )

לאחר שנים שבהן עקב העולם היהודי בדאגה אחר דמותו של 'היהודי האחרון באפגניסטן', זכה זבולון סימן טוב, שעלה לארץ במבצע מורכב וקבע את משכנו באשדוד, לביקור חג אישי ומרגש שנערך במעונו בערב הפסח על ידי יו"ר המועצה הדתית, הרב עובדיה דהן, מיד עם סיום הליך מכירת החמץ.

הרב דהן, שקיבל מידע על הימצאותו של זבולון בעיר רק בימים האחרונים דרך קרוב משפחה, נרתם מיד למשימה. בשל המצב הביטחוני והאזעקות, בני המשפחה חששו לנסוע בדרכים, והרב דהן פעל במהירות כדי להבטיח שלזבולון לא יחסר דבר על שולחן החג, מארוחות חמות ועד מצות יד מהודרות. עם כניסתו של הרב דהן לחדר, זבולון קיבל את פניו בשמחה גלויה ואף נישק את ידו של הרב תוך שהוא מברכו בהתרגשות: "תבורך בכל הברכות". הרב דהן השיב לו בברכת חג כשר ושמח וציין: "השנה אתה זוכה לצאת באמת מעבדות לחירות. באפגניסטן היית תחת משטר מסוכן ואכזרי, וכעת אתה בן חורין בארץ ישראל".

במהלך המפגש, כשזבולון בדיוק סיים את תפילת השחרית, הוא הודה מקרב לב על הארגזים המלאים כל טוב. על קיר חדרו ניתן לראות את הניגודיות המדהימה: דגל אפגניסטן תלוי לצד דגל ישראל, כשברקע הוא מאזין לרשת החדשות האפגנית, אך את ליל הסדר הוא כבר ערך בגאווה יהודית עם המנהגים שהביא מקאבול.

סיפורו של סימן טוב הוא סמל לעמידה יהודית איתנה. במשך עשרות שנים סירב לעזוב את קאבול, כשהוא מתגורר בבית הכנסת הריק ושומר על הגחלת היהודית האחרונה במדינה המוסלמית. רק עם הנסיגה האמריקנית והשתלטות הטאליבן, כשחייו עמדו בסכנה ממשית, חולץ במבצע מיוחד לטורקיה ומשם עלה לארץ.

יצוין כי זבולון הוא בן למשפחה רבנית מכובדת; דודו היה הגאון רבי צבי סימן-טוב זצ"ל, רבה הראשי של יהדות אפגניסטן וראש הקיבוץ בישיבת "חזון עובדיה", שנפטר לפני כארבע שנים.

כעת, בימי חול המועד, כשהוא מוקף בבני משפחתו מהאזור ובסיוע המועצה הדתית, זבולון סימן טוב כבר אינו היהודי האחרון במדינה עוינת, אלא יהודי השב לביתו ולעמו, וחוגג את חירותו באמת.