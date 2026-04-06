כיכר השבת
סגירת מעגל מרגשת: "היהודי האחרון מאפגניסטן" חגג חירות באשדוד • צפו

לאחר עשורים של בדידות מזהרת בקאבול תחת שלטון הטאליבן האכזרי, חגג היהודי האחרון מאפגניסטן, זבולון סימן טוב את ליל הסדר הראשון כבן חורין באשדוד • רגע לפני כניסת החג, הפתיע אותו יו"ר המועצה הדתית עם מצות יד וארוחות חג חמות • בחדרו תלויים זה לצד זה דגל ישראל ודגל אפגניסטן • צפו בתיעוד (חרדים)

הרב עובדיה דהן בביקור אצל זבולון סימן טוב (צילום: באדיבות המצלם)

לאחר שנים שבהן עקב העולם היהודי בדאגה אחר דמותו של 'היהודי האחרון באפגניסטן', זכה זבולון סימן טוב, שעלה לארץ במבצע מורכב וקבע את משכנו באשדוד, לביקור חג אישי ומרגש שנערך במעונו בערב הפסח על ידי יו"ר המועצה הדתית, הרב עובדיה דהן, מיד עם סיום הליך מכירת החמץ.

הרב דהן, שקיבל מידע על הימצאותו של זבולון בעיר רק בימים האחרונים דרך קרוב משפחה, נרתם מיד למשימה. בשל המצב הביטחוני והאזעקות, בני המשפחה חששו לנסוע בדרכים, והרב דהן פעל במהירות כדי להבטיח שלזבולון לא יחסר דבר על שולחן החג, מארוחות חמות ועד מצות יד מהודרות.

עם כניסתו של הרב דהן לחדר, זבולון קיבל את פניו בשמחה גלויה ואף נישק את ידו של הרב תוך שהוא מברכו בהתרגשות: "תבורך בכל הברכות". הרב דהן השיב לו בברכת חג כשר ושמח וציין: "השנה אתה זוכה לצאת באמת מעבדות לחירות. באפגניסטן היית תחת משטר מסוכן ואכזרי, וכעת אתה בן חורין בארץ ישראל".

במהלך המפגש, כשזבולון בדיוק סיים את תפילת השחרית, הוא הודה מקרב לב על הארגזים המלאים כל טוב. על קיר חדרו ניתן לראות את הניגודיות המדהימה: דגל אפגניסטן תלוי לצד דגל ישראל, כשברקע הוא מאזין לרשת החדשות האפגנית, אך את ליל הסדר הוא כבר ערך בגאווה יהודית עם המנהגים שהביא מקאבול.

סיפורו של סימן טוב הוא סמל לעמידה יהודית איתנה. במשך עשרות שנים סירב לעזוב את קאבול, כשהוא מתגורר בבית הכנסת הריק ושומר על הגחלת היהודית האחרונה במדינה המוסלמית. רק עם הנסיגה האמריקנית והשתלטות הטאליבן, כשחייו עמדו בסכנה ממשית, חולץ במבצע מיוחד לטורקיה ומשם עלה לארץ.

יצוין כי זבולון הוא בן למשפחה רבנית מכובדת; דודו היה הגאון רבי צבי סימן-טוב זצ"ל, רבה הראשי של יהדות אפגניסטן וראש הקיבוץ בישיבת "חזון עובדיה", שנפטר לפני כארבע שנים.

כעת, בימי חול המועד, כשהוא מוקף בבני משפחתו מהאזור ובסיוע המועצה הדתית, זבולון סימן טוב כבר אינו היהודי האחרון במדינה עוינת, אלא יהודי השב לביתו ולעמו, וחוגג את חירותו באמת.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר