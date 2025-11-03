נהג אוטובוס בלונדון, שתועד משפיל ומבזה, ככל הנראה בשל מניע אנטישמי, יהודי שומר מצוות - הושעה מתפקידו. כך דווח ברשת BBC הבריטית.

לפי הדיווח, מדובר ביהודי אורתודוקסי בן 52, בשם דיוויד אברהם. התקרית התרחשה בעת שעלה היהודי לאוטובוס בלונדון ובטעות נפל כרטיס האשראי שלו לתוך תא הנהג.

נהג האוטובוס, כך דווח, סירב להחזיר לו את הכרטיס וסינן: "צא מפה, אני לא אוהב יהודים. אתה נראה כמו סוכן מוסד". זאת בהתייחס ככל הנראה לחזותו היהודית של הנוסע.

היהודי לא ויתר ושאל את הנהג מדוע הוא אומר כך. הוא התחנן לנהג שישיב את הכרטיס ובשלב מסוים אף אמר שירד מהאוטובוס אם יקבל את הכרטיס בחזרה. הנהג אולם סירב.

הלם בשכונה החרדית: האיש המסתורי והמפוקפק נמצא מת בדירתו דניאל הרץ | 16:05

במהלך התקרית ביקש הנוסע היהודי מנוסעים אחרים שיעזרו. אלו ניסו להתגייס ולסייע ושאלו את הנהג מדוע הוא נוהג כך. בהמשך ירדו נוסעים רבים מהאוטובוס והנהג אמר גם לנוסע היהודי שירד - כשהכרטיס עדיין בפנים.

הנהג אף איים: אם לא תצא אני אנעל אותך באוטובוס. הנוסע סירב לרדת והנהג לפי הדיווחים נעל את הנוסע באוטובוס. הוא נשאר לדבריו באוטובוס במשך כשעה, כשכל הזמן הזה מבקש מהנהג שישיב לו את הכרטיס.

הוא מיהר במקביל להזעיק את המשטרה. כאשר השוטרים הגיעו, סירב הנהג בתחילה לפתוח את אזור ישיבתו כדי לאפשר לשוטרים לקחת את הכרטיס. בסופו של דבר השוטרים לקחו את הכרטיס והחזירו אותו לנוסע.

בהמשך כאמור הושע הנהג מתפקידו, במקביל לחקירה שמתנהלת סביב הפרשייה. היהודי ציין כי בשעת התקרית היה בהלם. הוא אמר שהוא גר בלונדון כל חייו ולא חשב שדבר כמו זה יתרחש בעיר. הוא אמר שמרגיש "פחד" כעת בעקבות התקרית.

משרד התחבורה של לונדון מסר שהתנהגותו של הנהג הייתה "בלתי מקובלת". לדבריהם, הם נוקטים בגישת אפס סבלנות להתעללות בנושעים. רבים מגדירים את האירוע בלונדון כפשע שנאה.