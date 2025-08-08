כיכר השבת
סוף גנב ל...

כמו שק תפוחי אדמה: כך נגרר הגנב הלונדונאי מהמרכז המסחרי היהודי

סוף גנב לתליה או לסחיבה? צפו בתיעוד שמגיע מלונדון הבירה: מתנדבי ארגון 'השומרים', תפסו גנב גוי שניסה לגנוב מצרכים מסופרמרקט במרכז המסחרי היהודי בשכונת סטמפורד היל בלונדון וגררו אותו החוצה כמו שק תפוחי אדמה • בהמשך נעצר הגנב והובא לחקירה בתחנת המשטרה המקומית (חרדים)

15תגובות
הגוי הגנב נגרר בלונדון (צילום: צילום מסך)

תיעוד משעשע מלונדון הבירה: הגוי שניסה לגנוב אתמול (חמישי) מצרכים מהסופרמרקט "הייפ" שנמצא בתוך מרכז המסחרי בשם "הילווד" - שופינג סנטר, בשכונת סטמפורד היל שבלונדון, לא חלם שזה ייגמר ככה.

בעל החנות הבחין בניסיון הגניבה והזעיק את המשטרה המקומית, במקביל הזעיק גם את אנשי השומרים החרדים, שטיפלו בגנב כמו שצריך, וגררו אותו כמו שק תפוחי אדמה אל מחוץ למרכז המסחרי, תוך שהגנב מנסה להיאבק עמם ללא כל הצלחה.

בהמשך נעצר הגנב והועבר לתחנת המשטרה המקומית להמשך החקירות אודות נסיבות האירוע.

אירועים מסוג זה מדגישים את החשיבות בשיתוף פעולה בין הקהילה המקומית לכוחות האכיפה, במיוחד באזורים עם ריכוזים חרדיים כמו סטמפורד היל. ארגון "השומרים" ממלא תפקיד מרכזי בשמירה על ביטחון התושבים ובהתמודדות עם מקרי פשיעה.

נסיון הגניבה בלונדון (צילום: רוני רוזנברג)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

11
לא יעזור לכם עם הכתבות האלו, מנסים לנקות את השומרים, גם בארצות הברית היה אחד כמו חיים רוטר, פשוט לא צריך את השומרים יש משטרה ואסור להתחזות לשוטרים
יהודההה
10
לונדוני לא לונדונאי
רגע של עברית
חתיכת דפוק, תלמד ליב"ה, ותחזור להגיב.
מוישה
לונדוני. אין דבר כזה לונדונאי
אתה דפוק בעצמך קראת פעם ספר בכלל?
9
ואולי היה רעב?
זה לא מעשה יהודי! חילול השם
8
הוא מנבל פה
כבו את הסאונד
7
לא יפה מה שעשו לו ולא יפו שצילמו את זה. צלם אלקים
אורי
6
אפילו לא עצרו אותו..רק דרשו ממנו לעזוב את המקום
חצוף
5
החסידים השמנים שמקיפים אותו נראים הרבה יותר שבעים ממנו
נקודה למחשבה
אל תרחם על אכזרים, פן תתאכזר על הרחמנים
נראה שהוא בא לגנוב לא לבקש אוכל.
גם אם בא לגנוב זה רק מפני שהוא רעב
שים לב
4
הייתי באמת תולה אותו
חיים
3
חבל אפשר למסור למשטרה ללא אלימות. אח"כ יתנכלו ליהודים
ר דן סגל
2
לא כותבים ארגון השומרים סתם. צריך לכתוב "ארגון הקודש השומרים"
אלי
1
היו צריכים לשבור לו ידיים ורגליים
איו"שניק

