תיעוד משעשע מלונדון הבירה: הגוי שניסה לגנוב אתמול (חמישי) מצרכים מהסופרמרקט "הייפ" שנמצא בתוך מרכז המסחרי בשם "הילווד" - שופינג סנטר, בשכונת סטמפורד היל שבלונדון, לא חלם שזה ייגמר ככה.

בעל החנות הבחין בניסיון הגניבה והזעיק את המשטרה המקומית, במקביל הזעיק גם את אנשי השומרים החרדים, שטיפלו בגנב כמו שצריך, וגררו אותו כמו שק תפוחי אדמה אל מחוץ למרכז המסחרי, תוך שהגנב מנסה להיאבק עמם ללא כל הצלחה.

בהמשך נעצר הגנב והועבר לתחנת המשטרה המקומית להמשך החקירות אודות נסיבות האירוע.

אירועים מסוג זה מדגישים את החשיבות בשיתוף פעולה בין הקהילה המקומית לכוחות האכיפה, במיוחד באזורים עם ריכוזים חרדיים כמו סטמפורד היל. ארגון "השומרים" ממלא תפקיד מרכזי בשמירה על ביטחון התושבים ובהתמודדות עם מקרי פשיעה.