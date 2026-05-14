יו"ר ועדת הבריאות של הכנסת, ח"כ יונתן משריקי, פנה היום (חמישי) בדרישה חריפה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ולראש המועצה האזורית מטה יהודה אבישי כהן, לפעול בדחיפות להסדרת התקצוב וההיערכות הבטיחותית לקראת הילולת הגאון הצדיק רבי יצחק גברא זצוק"ל במושב עג'ור.
בפנייתו הדגיש משריקי כי יום ההילולה חל בכ"א בתמוז, וכי מדי שנה פוקדים את הציון מתפללים רבים מכל רחבי הארץ. בשנים האחרונות הגיע מספר המשתתפים בהילולה ללמעלה מ-30 אלף איש, נתון המחייב היערכות מוקדמת, מסודרת ומתוקצבת.
"לא ניתן להשלים עם מצב כזה"
במכתב החריף כתב יו"ר ועדת הבריאות: "לא ניתן להשלים עם מצב שבו עד רגע זה לא נעשית היערכות לקראת ההילולה!!" לדבריו, מאחר שמדובר באירוע קבוע, ידוע מראש ורב משתתפים, האחריות לשלום הציבור בציון ובדרכי הגישה אליו מוטלת על הגורמים המוסמכים בשלטון המרכזי והמקומי.
ח"כ משריקי הבהיר כי ההיערכות הנדרשת כוללת בין היתר תקצוב ייעודי, אבטחה, הסדרת תנועה, חניונים, תאורה, שירותים, הסדרת הכניסה למושב ומענה לדרישות הבטיחות והאבטחה. לדבריו, היעדר טיפול מוקדם בנושא עלול להוביל שוב לפגיעה בציבור המתפללים.
הזיכרון מהשנה שעברה: סגירה ברגע האחרון
בפנייה הזכיר ח"כ משריקי כי בשנה שעברה, בשל היעדר תקצוב להסדרת הצרכים הנדרשים, סגרה המשטרה את מתחם ההילולה ואת הדרכים המובילות לציון סמוך מאוד למועד האירוע. לדבריו, ביטול ההילולה וסגירת הציון ביום ההילולה גרמו כאב גדול ופגיעה קשה ברגשות ציבור המתפללים, בני המשפחה והמשתתפים שביקשו לפקוד את המקום.
כזכור, בשנה שעברה התקיימה תפילה מצומצמת במעמד רב רושם על ציונו הקדוש, בצל ההגבלות ואיסור ההתקהלות שהוטלו על הכניסה ליישוב עג'ור. בעקבות התנגדות בעלי הקרקע והוועד המקומי, והיעדר היערכות תשתיתית ובטיחותית הולמת, נאלצה משטרת ישראל להטיל סגר על הסביבה הקרובה לציון ולהורות לציבור שלא להגיע לציון כלל.
רק לאחר מאמצים מול גורמי המשטרה ובהשתדלות ח"כ משריקי, התקבל אישור חריג ומצומצם לקיום מעמד התפילה המסורתי במעמד מניין מצומצם של רבני עדת תימן ונכדי הצדיק. במעמד התפילה נשאו דברי ברכה ותפילה גאב"ד מודיעין עילית הגאון רבי יורם סרי, יחד עם נכדי הצדיק – הגר"י גברא, הגר"א גברא, הגר"ע צדוק, הגר"ש סימון, הגר"א עוקשי – ובהשתתפות הרב משה יפת, חבר מועצת העיר מודיעין עילית.
"אינני מקבל מצב כזה"
"אינני מקבל מצב שבו אירוע המוני, קבוע וידוע מראש, המושך אליו עשרות אלפי משתתפים, מגיע לכדי ביטול בשל היעדר תקצוב ייעודי והיעדר הסדרה מוקדמת בין הגורמים הרלוונטיים", כתב משריקי בפנייתו.
בסיום פנייתו דרש יו"ר ועדת הבריאות לעדכנו בהקדם בדבר הצעדים שננקטו בנושא, והבהיר כי אין להמתין לרגע האחרון. "יפה שעה אחת", חתם משריקי את פנייתו, תוך הדגשת הדחיפות בטיפול בנושא.
יצוין כי ציון הצדיק רבי יצחק גברא זצ"ל, הנמצא במושב עג'ור ליד בית שמש, הפך בשנים האחרונות למוקד עלייה לרגל משמעותי, כאשר אלפים רבים מבקשים לזכות בישועה וברכה בציון הקדוש, במיוחד ביום ההילולה.
