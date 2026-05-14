יו"ר ועדת הבריאות של הכנסת, ח"כ יונתן משריקי, פנה היום (חמישי) בדרישה חריפה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ולראש המועצה האזורית מטה יהודה אבישי כהן, לפעול בדחיפות להסדרת התקצוב וההיערכות הבטיחותית לקראת הילולת הגאון הצדיק רבי יצחק גברא זצוק"ל במושב עג'ור.

בפנייתו הדגיש משריקי כי יום ההילולה חל בכ"א בתמוז, וכי מדי שנה פוקדים את הציון מתפללים רבים מכל רחבי הארץ. בשנים האחרונות הגיע מספר המשתתפים בהילולה ללמעלה מ-30 אלף איש, נתון המחייב היערכות מוקדמת, מסודרת ומתוקצבת.

"לא ניתן להשלים עם מצב כזה"

במכתב החריף כתב יו"ר ועדת הבריאות: "לא ניתן להשלים עם מצב שבו עד רגע זה לא נעשית היערכות לקראת ההילולה!!" לדבריו, מאחר שמדובר באירוע קבוע, ידוע מראש ורב משתתפים, האחריות לשלום הציבור בציון ובדרכי הגישה אליו מוטלת על הגורמים המוסמכים בשלטון המרכזי והמקומי.

ח"כ משריקי הבהיר כי ההיערכות הנדרשת כוללת בין היתר תקצוב ייעודי, אבטחה, הסדרת תנועה, חניונים, תאורה, שירותים, הסדרת הכניסה למושב ומענה לדרישות הבטיחות והאבטחה. לדבריו, היעדר טיפול מוקדם בנושא עלול להוביל שוב לפגיעה בציבור המתפללים.