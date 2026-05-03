הקרב על הרשב"י: הודעת המשטרה הבוקר (ראשון) על ביטול הילולת הרשב"י המסורתית בל"ג בעומר במירון, והטלת הגבלות תנועה מחמירות על הצירים המובילים למירון, הציתה מחדש את המתח בקרב הציבור העולה להר מדי שנה.

ההחלטה, שהתקבלה בתיאום עם פיקוד העורף וראש הממשלה לאור המצב הביטחוני והחשש מירי של חיזבאללה למירון, מובילה לפריסה נרחבת של כוחות משטרה ולוחמי מג"ב שכבר חוסמים את הדרכים המובילות למירון, אך בקרב חוגים מסוימים נשמעות קריאות שלא להשלים עם "רוע הגזירה". על פי ההנחיות החדשות, הכניסה ליישוב מירון תתאפשר עד לתאריך 6.5.26 אך ורק לתושבי המקום או למתארחים שנרשמו מראש. שוטרי אגף התנועה נפרסו בנקודות אסטרטגיות כדי למנוע כל ניסיון הגעה, ברכב או ברגל, אל ההר. המשטרה הבהירה כי השנה לא תתקיים הילולא במתכונתה המוכרת, וכי ביטחון הציבור עומד בראש סדר העדיפויות בשל האיומים הביטחוניים בגזרה הצפונית.

למרות ההודעות הרשמיות, בקרב כמה מחוגי הקנאים וקבוצות של חסידים המחוברים להר ולציון בנפשם, השאלה המהדהדת היא האם אכן מדובר בסוף פסוק. רבים מזכירים את שלוש הפעמים האחרונות בהן הוטלו מגבלות – בתקופת הקורונה (תש"פ), שנה לאחר האסון (תשפ"ב), ולפני שנתיים (תשפ"ד) תחת האיום הביטחוני. בכל הפעמים הללו, הצליחו מאות ואלפים להגיע אל הציון בדרך לא דרך, תוך עקיפת המחסומים וצעידה פיראטית בוואדיות.

הפעילים ממהרים להזכיר את אירועי מירון שנת תשפ"ד, אז לטענתם, למרות האזהרות הביטחוניות החמורות, ההילולא הסתיימה ללא אזעקות או נפגעים מירי חיזבאללה, מה שנתפס בעיניהם כהגנה רוחנית של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי.

מנגד, הם מעלים בכאב את התיעודים הקשים של אלימות משטרתית כלפי זקנים וילדים, וטוענים כי ה"דאגה לבטיחות" הפכה במקרים רבים למפגנים של כוח מופרז.

אלימות מירון תשפ"ד - צילום: ארכיון - רשתות חברתיות

הקולות הנשמעים בימים אלו מהשטח מציבים בקרב הקנאים סימן שאלה על סמכות המדינה למנוע את הגישה הפרטית להר. "אם המדינה לא רוצה לקחת אחריות על ניהול האירוע או על תחבורה ציבורית – שתשחרר", אומרים גורמים בקרב הקהילות העולות למירון. "אבל מניין הרשות לחסום אדם שבוחר לעלות באופן עצמאי ומסכן את עצמו? השימוש באלימות כדי למנוע תפילה הוא דבר שאיננו יכולים לקבל".

האם נראה גם השנה את המחזות של עשרות אלפים צועדים בשבילים נסתרים דרך היערות לעבר הר מירון? האם המשטרה תצליח לאכוף חסימה הרמטית לאורך כל כך הרבה זמן? האם המצב ידרדר שוב לאלימות ועימותים? כרגע, השטח מתוח והשקט בדרכים נראה לרבים כמו השקט שלפני הסערה הגדולה של ל"ג בעומר.