הגאון רבי חיים שמעון פינטו

לקראת "חג המימונה" שיחול מחר (רביעי) בערב עם צאת חג שביעי של פסח, מפרסם רבה של אשדוד וקרית מלאכי, הגאון רבי חיים שמעון פינטו, איגרת דחופה לציבור הרחב, בה הוא מתריע על פרצה חמורה בענייני כשרות החג וקדושתו.

בדברים שנשא עוד בשבת חול המועד ועליהם חזר באיגרת המיוחדת, עורר הרב את הציבור על הזהירות הנדרשת בשעות האחרונות של החג, זמן בו רבים נוטים בטעות להקל ראש בהכנות לחגיגות מוצאי החג. "טעות חמורה שחייבים עליה כרת" "חשוב להזהיר את הציבור על יום שביעי של פסח", כותב הגר"ח פינטו, "זהו יום של נס קריעת ים סוף, אך חובה לזכור שזהו יום טוב לכל דבר, בו נאמר בתורה 'כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל'. לצערנו, הגיעה לאוזנינו שמועה רעה כי ישנם כאלו שמתחילים להכין את מאכלי המימונה כבר בעיצומו של החג".

האיגרת של רבי חיים שמעון פינטו

הרב מדגיש באיגרתו כי ישנם כאלו המגדילים לעשות ומכניסים חמץ גמור לביתם או מתחילים באפייה טרם צאת החג, בחושבם כי חשיבות המנהג גוברת על איסור החמץ. "זו טעות חמורה", מבהיר הרב, "העובר על זה מתחייב בנפשו. אין שום היתר להתחיל בהכנות בטרם יצא החג".

הרב מציין כי מנהג המימונה אמנם יסודו בהררי קודש כפי שמסרו לנו אבותינו יוצאי המערב, אך הגדרים חייבים להישמר בקפדנות. "חובה על כל איש ואיש להתרות על כך ולבער רעה זו מן העולם. מי שמכניס חמץ לביתו טרם צאת החג – מעשיו אינם מרוצים לפני בורא עולם".

את איגרתו חתם הרב בקריאה לכל ראש משפחה להזהיר את בני ביתו לעשות כדין תורה, וסיים בברכת החג המסורתית: "תרבחו ותסעדו".