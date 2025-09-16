לקראת ראש השנה הבעל"ט, בו צפויים אלפי לסיים את כל ששה סדרי משנה במסגרת, לימוד 'דף היומי במשניות', התאספו ובאו גדולי ומאורי הדור למעונו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן לכינוס חיזוק לימוד 'דף היומי במשניות' לקראת תחילת המחזור החדש, ולרגל הופעת המשניות המבוארת בסדר ה'דף היומי' על ידי ממלכת התורה 'עוז והדר'.

חדרו של ראש הישיבה התמלא ברגשות שמחה והתחדשות, שעה שנכנסו אל המעון מרנן ורבנן גדולי ישראל: האדמו"רים מסאדיגורה וזוטשקא, רבה של בני ברק הגאון רבי מסעוד בן שמעון, הגאון רבי יהודה אריה הלוי דינר רב מרכז ב"ב, הגאון רבי עמרם פריד, הגאון רבי יצחק שאול קניבסקי. שחלקם אף נשאו דברי חיזוק בגודל מעלת לימוד זה שכלול בו את ידיעת ושינון כל התורה כולה, וברכו את יוזמי הפרויקט ובראשם הרב שמואל הלפרין המסור בכל ליבו להוסיף לומדים לימוד המשניות בשנה בעולם כולו.

בפתח הכינוס המרומם שנערך בסימן 'כן ירבו - מרבים בלימוד התורה', הציג מנחה המעמד הרה"ג רבי משה מרדכי אנגלרד משגיח ישיבת 'תורת חיים' בפני גדולי ישראל את כרכי המשניות המבוארות שי"ל אחר שנות עבודה ע"י צוות ת"ח מופלגים ממפעל התורה 'עוז והדר', שעמלו להנגיש ביאור מקיף בשפה ברורה ומאיר עיניים ע"פ פירושו של רבנו עובדיה מברטנורא.

ביראת כבוד האזינו למשאו של ראש הישיבה הגרמ"צ ברגמן שעורר בדבריו "אנו נמצאים בערב ראש השנה - בערב יום הדין הגדול והנורא. ומקובלנו שבן אדם צריך לקבל על עצמו משהו, בכדי שיחול בו שינוי מסוים, שיעלה ויתקדם - לכל הפחות - במשהו ברוחניות, וכך יוכל אולי להגיע ליום הדין. אני חושב שהנקודה הזו - להתחזק בלימוד המשניות, זה אמנם דבר קטן שכל אחד יכול להחזיק בזה, אבל זה דבר גדול לאין ערוך, לכל אחד יש זמנים שלצערנו הולכים לבטלה, וכגון כשמחכים לאוטובוס או לענין אחר, ואפשר לנצל את הזמן הזה, הלימוד של המשניות מאוד מאוד יכול לעזור לזמנים אלו - לנצל אותם כמו שצריך, אם בן אדם ילמד את המשניות בע"פ או שיקח איתו את הספר הקטן, הוא יוכל לנצל את הזמנים האלו, ולזכות לדברים גדולים מאוד".

אחר תום משאות גדו"י, הכינוס ננעל בתחושת רוממת והתעלות.

ברוך שכטר, מנהל מפעל המשניות ציין כי: לקראת סיום מחזור לימוד נוסף בו השתתפו רבבות ישראל, ולקראת תחילת מחזור הלימוד החדש, אנו נערכים להצטרפותם של עוד אלפי לומדים חדשים - אברכים ובחורים וכלל עם ישראל, אנשי מעשה עם יושב על מדין, שימנו על צבא ד' ויטלו חלק במפעל הגדול של לימוד המשניות כסדר וסיום סדר המשניות מידי שנה.