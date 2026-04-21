הסופרת החרדית נעדרת שישה ימים; עשרות מתנדבים אוזעקו מרחוק

כוחות חירום והצלה מנהלים ביממה האחרונה מבצע חיפושים ענק בלוס אנג'לס, בניסיון לאתר את הגב' שיינא רחל ליטווין, כבת 75, שנעלמה מביתה לפני קרוב לשבוע.

ליטווין, דמות מוכרת בקהילה היהודית המקומית ומי ששימשה ככותבת ועורכת ותיקה בעיתון 'ג'ואיש פרס' במשך עשרות שנים, נראתה לאחרונה ביום רביעי שעבר, ה-15 באפריל, סמוך לשעה 7:25 בבוקר, כאשר יצאה מביתה שברחוב סאות' אלטה ויסטה ומאז נעלמו עקבותיה.

החשש המרכזי לחייה נובע מהעובדה כי ליטווין סובלת מדמנציה, מצב רפואי המעמיד אותה בסיכון גבוה של חוסר התמצאות במרחב.

על פי התיאור שהופץ על ידי רשויות החוק וארגוני ההצלה, היא בגובה של כ-1.57 מטרים, בעלת שיער חום ועיניים חומות, ובפעם האחרונה שבה נצפתה לבשה סוודר בגוון אדום (בין אדום בהיר לכהה) ושמלה שחורה ארוכה. מצבה הרפואי והזמן הממושך שחלף מאז היעלמותה הובילו להחלטה על גיוס כוחות מיוחדים מחוץ למדינה.

במהלך סוף השבוע, לאחר שהחיפושים המקומיים לא הניבו קצה חוט, פנה ארגון הצלה לוס אנג'לס לסיוע מארגון 'חברים' במחוז רוקלנד שבניו יורק. מדובר בצעד חריג המעיד על מורכבות המקרה.

לפי הדיווח באתר YWN, כ-30 מתנדבים מהארגון, המתמחים באיתור נעדרים בתנאי שטח קשים, יצאו לדרך בטיסה מיוחדת מהחוף המזרחי כשהם מצוידים בטכנולוגיה מתקדמת הכוללת מערכות רחפנים, ציוד מעקב CCTV ואמצעי סריקה משוכללים.

הצוותים נחתו בלוס אנג'לס והקימו חפ"ק משותף עם כוחות החירום המקומיים כדי לסרוק בצורה מדעית ושיטתית את השכונה והאזורים הסמוכים.

בקהילה היהודית במקום שוררת דאגה עמוקה לגורלה של הסופרת הוותיקה, וקריאות רבות הופצו בריכוזים החרדיים להעתיר בתפילה עבור שיינא רחל בת בינה, בתוך שאר חולי ישראל. הציבור מתבקש לגלות ערנות מוגברת, במיוחד באזור לוס אנג'לס, ולדווח באופן מיידי למוקד הצלה לוס אנג'לס על כל פרט או זיהוי אפשרי שעשוי להוביל למציאתה והשבתה לביתה בשלום.