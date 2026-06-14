כיכר השבת
נגד שבועת הרופאים

ראש הישיבה שחלה במחלה הקשה חשף פרט מזעזע: "הרופא גילה שאני רב – והחליט לצאת מהחדר"

במסגרת מסע החיזוק של גדולי ישראל בארצות הברית, מסר אמש ראש הישיבה הגאון רבי בונים שרייבר שיחה מעוררת השראה בפני אלפי בני תורה בלייקווד • במהלך דבריו, שיתף בסיפור מסמר שיער על רופא בארץ שסירב להעניק לו טיפול רפואי רק בשל היותו רב חרדי: "נזכרנו בימים אפלים בהיסטוריה" | צפו (חדשות חרדים)

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הגר"ב שרייבר אמש בליקווד (צילומסך)

אלפי תושבי לייקווד התכנסו אמש (מוצאי שבת קודש פרשת קורח) לשיחת חיזוק שנשא ראש הישיבה, הגאון רבי בונין שרייבר, השוהה בימים אלו בארה"ב במסגרת מסע החיזוק של גדולי ישראל. ראש הישיבה שיתף את האלפים בעדות אישית ומזעזעת שחשפה טפח מהשנאה היוקדת הקיימת בארץ הקודש כלפי לומדי התורה והמגזר החרדי.

כידוע, הגר"ב שרייבר מתמודד בתקופה האחרונה עם המחלה הקשה, ועובר טיפולים רפואיים מורכבים. במהלך שיחתו, גולל בפני הקהל מקרה מחפיר שהתרחש באחד מאותם טיפולים בארץ.

ראש הישיבה סיפר כי עם כניסתו לחדר הטיפולים, הבחין הרופא בחזותו התורנית וצוין בפניו כי מדובר ברב חשוב. בתגובה לכך, הרופא הציג תירוץ קלוש, יצא מהחדר כשהוא מבטיח לשוב – אך במקום זאת, שלח מטפל אחר שיחליף אותו. התברר מעל לכל ספק: הרופא פשוט סירב להעניק טיפול רפואי לרב חרדי.

הגר"ב שרייבר בשיחה בלייקווד
הגר"ב שרייבר בשיחה בלייקווד| צילום: צילום: באדיבות זמן אמת

הסיפור הנורא מזכיר תקופות אפלות ביותר, שמענו על דברים כאלו ברוסיה הקומוניסטית או בימי האינקוויזיציה בספרד, קשה להאמין שזה קורה בארץ ישראל בשנת תשפ"ו.

כמובן, מתוך אצילות נפשו והנהגתו הידועה, הגר"ב שרייבר לא ציין בדבריו את שמו של הרופא המדובר ואף לא את שמו של בית החולים שבו אירע המקרה.

מערכת 'כיכר השבת' מציינת כי אילו היו הפרטים המזהים ידועים, היינו פונים באופן מיידי להנהלת המרכז הרפואי כדי לקבל את תגובתם על הזלזול המחפיר, האפליה הרפואית והגזענות המבישת הזו.

אנטישמיותרופאטיפול רפואיהרב בונים שרייבר

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0 תגובות

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13
כל כך קשה לברר מי בתי החולים בהם ביקר? אתם תקשורת?
מישהו
12
בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו
צדיק המסיכות
11
אתה לא יכול להוכיח את זה אבל זה לא חדש וזה ברור שזה מה שקורה כבר 80 שנה מסיתים נגד הציבור החרדי בכל פלטפורמה בתקשורת אדם שגודל על שנאת חרדים לא יכול להתנתק מזה
יצחק
10
זה לא חוקי לגמרי, תפרסמו את בית החולים
צביקי
9
אני חושב שהרב חייב לפרסם .כדי שיענש..ולא יחזור על הפשע.ויעוף מהמקצוע הזה.
אני
8
הכתבה הזאת גורמת להמשך הפילוג בעם ישראל. מיותר .
נתנאל
7
מזעזעעעע פשוט לתבוע את בית החולים והרופא לכלא עכשיו
עצוב
6
..יאללה חרדים לשפר את התדמית בפני ה מקום.
עצוב מאד
5
הרב הבין שהרופא יצא כי סירב! לטפל ברב חרדי! שזה כנראה משנאת כל החרדים... והאתר בחר לפרסם, וכולם במקהלה... הכי פשוט היה לשלוח מישהו לברר אח"כ אישית עם הרופא, או מחליפו, מה באמת היה שם. אני מנחשת, אבל אשתוק.
מרים
מה אתם מצפים שכתבים יהפכו לחוקרים?! זה המקרה. נקודה. ממש אירופה של רוחות מלחמה
הזיה..
מבקשת לחדד: הרב במצבו הבריאותי, וודאי לא היה מסוגל לברר, אבל מן הסתם היו עמו עוזרים או בני משפחה... הם היו אמורים לברר את האמת. ואם ניסו והרופאים התחמקו? את זה ראוי לפרסם...
מרים
4
נורא ואיום
חי

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