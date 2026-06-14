הגר"ב שרייבר אמש בליקווד ( צילומסך )

אלפי תושבי לייקווד התכנסו אמש (מוצאי שבת קודש פרשת קורח) לשיחת חיזוק שנשא ראש הישיבה, הגאון רבי בונין שרייבר, השוהה בימים אלו בארה"ב במסגרת מסע החיזוק של גדולי ישראל. ראש הישיבה שיתף את האלפים בעדות אישית ומזעזעת שחשפה טפח מהשנאה היוקדת הקיימת בארץ הקודש כלפי לומדי התורה והמגזר החרדי.

כידוע, הגר"ב שרייבר מתמודד בתקופה האחרונה עם המחלה הקשה, ועובר טיפולים רפואיים מורכבים. במהלך שיחתו, גולל בפני הקהל מקרה מחפיר שהתרחש באחד מאותם טיפולים בארץ. ראש הישיבה סיפר כי עם כניסתו לחדר הטיפולים, הבחין הרופא בחזותו התורנית וצוין בפניו כי מדובר ברב חשוב. בתגובה לכך, הרופא הציג תירוץ קלוש, יצא מהחדר כשהוא מבטיח לשוב – אך במקום זאת, שלח מטפל אחר שיחליף אותו. התברר מעל לכל ספק: הרופא פשוט סירב להעניק טיפול רפואי לרב חרדי.

הגר"ב שרייבר בשיחה בלייקווד - צילום: באדיבות זמן אמת הגר"ב שרייבר בשיחה בלייקווד | צילום: צילום: באדיבות זמן אמת 10 10 0:00 / 1:02

הסיפור הנורא מזכיר תקופות אפלות ביותר, שמענו על דברים כאלו ברוסיה הקומוניסטית או בימי האינקוויזיציה בספרד, קשה להאמין שזה קורה בארץ ישראל בשנת תשפ"ו.

כמובן, מתוך אצילות נפשו והנהגתו הידועה, הגר"ב שרייבר לא ציין בדבריו את שמו של הרופא המדובר ואף לא את שמו של בית החולים שבו אירע המקרה.

מערכת 'כיכר השבת' מציינת כי אילו היו הפרטים המזהים ידועים, היינו פונים באופן מיידי להנהלת המרכז הרפואי כדי לקבל את תגובתם על הזלזול המחפיר, האפליה הרפואית והגזענות המבישת הזו.