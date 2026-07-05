כיכר השבת
טענות קשות 

“עברנו שבת של גיהנום, האוכל התקלקל”: מחדל בטיחותי חמור מסעיר את תושבי העיר החרדית

עשרות משפחות ברחוב רבי עקיבא במודיעין עילית נותרו במהלך השבת שעות ארוכות ללא אספקת חשמל ובחום כבד | התושבים הזועמים מציגים תיעודים מדאיגים של כבלי חשמל פיראטיים ועמודים הנוטים ליפול, ומזהירים מפני אסון בטיחותי חמור, במיוחד ימים ספורים לאחר הטרגדיה הקשה שבה נהרג הילד מוישי גלנסקי ז"ל באותו הרחוב: "עברנו שבת של גיהנום" (אקטואליה, חרדים)

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עמוד חשמל פיראטי בכניסה לתלמוד תורה שבו עוברים מאות תלמידים כל יום במעבר חצייה הזה נהרג השבוע ילד (צילום: וועד תושבי רבי עקיבא)

שבת קשה עברה על עשרות משפחות המתגוררות ברחוב רבי עקיבא במודיעין עילית, לאחר שבמשך שעות ארוכות נותרו ללא חשמל. רק לאחר צאת השבת שבה אספקת החשמל באזור.

לטענת התושבים ששוחחו עם “כיכר השבת”, מדובר בבעיה שחוזרת על עצמה מדי שבת. לדבריהם, באזור פועלים ארבעה אולמות שמחות ולמעלה מ־100 חדרי אירוח, הכוללים יחד כ־400 מיטות, והעומס באזור מלווה פעם אחר פעם בתקלות באספקת החשמל.

לפי התושבים, בניינים בסוף רחוב רבי עקיבא, ובניינים נוספים באזור, נותרו ללא חשמל במהלך השבת. בעקבות הפסקת החשמל התקלקל מזון, המזגנים לא פעלו ומשפחות, בהן ילדים קטנים, נאלצו להעביר שעות ארוכות ללא מיזוג.

“עברנו שבת שלמה בלי חשמל. האוכל התקלקל ולא היה מיזוג, בזמן שבחדרי האירוח המזגנים המשיכו לעבוד”, טוען אחד התושבים. “זו לא הפעם הראשונה שזה קורה. אי אפשר להמשיך כך”.

(צילום: וועד תושבי רבי עקיבא)

לצד הפסקות החשמל, התושבים מעלים טענות חמורות בנוגע לתשתיות באזור. לדבריהם, חלק ממתחמי האירוח מחוברים לחשמל באמצעות חיבורים פרטיים, שלטענתם בוצעו באופן פיראטי ועלולים להוות סכנה.

בתיעוד שהגיע לידי “כיכר השבת” נראים, לטענת התושבים, כבלי חשמל וחיבורים פרטיים המובילים לאחד המתחמים. בתיעוד נוסף נראה עמוד חשמל הניצב בכניסה לתלמוד תורה ברסלב כשהוא נוטה באופן שמעורר בקרב התושבים חשש בטיחותי.

מדובר באותו אזור שבו נהרג בסוף השבוע הילד מוישי גלנסקי ז”ל בתאונה הקשה. תושבים אומרים כי לאחר האסון הם דורשים טיפול מיידי במפגעים: “אסור לחכות שיקרה כאן אסון נוסף”.

חיבור לחשמל לקמפוס באופן פיראטי (צילום: וועד תושבי רבי עקיבא)
(צילום: וועד תושבי רבי עקיבא)

התושבים קוראים לעיריית מודיעין עילית, לחברת החשמל ולגורמי האכיפה לבדוק בדחיפות את תשתיות החשמל ואת הטענות לחיבורים בלתי חוקיים באזור.

גורם בעיריית מודיעין עילית מסר ל”כיכר השבת” כי האחריות לאכיפת חיבורי חשמל פיראטיים נמצאת בידי חברת החשמל. לדבריו, “לעירייה אין את הכלים לבדוק אילו חיבורים פיראטיים ואילו תקניים. ככל שיש לתושבים טענות בנושא, עליהם לפנות לחברת החשמל ולהגיש תלונה”.

תגובת חברת החשמל ועיריית מודיעין עילית תובא לכשתתקבל.

מודיעין עיליתחברת חשמל

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6
מה רוצים כל אחד עושה מה שבא לו ומי שפונה לרשויות מתויג כמויסר, והתוצאה היא תשתיות ואנרגיה של אפריקה ברוכים הבאים לעתיד
הודו זה כאן
לך רחוב בר כוכבא תל אביב..כיכר המדינה...אין בלגן בחשמל יותר משם
חחח
5
בדקנו את הנושא לעומק, ומתברר ששורש הבעיה הוא: היועמשית ובגצ. כן כן, זו הבעיה. במדינה ללא חוק וללא שמירה על החוק, כל העניין הזה פשוט לא היה קורה. כמה חבל שבגלל בגצ והיועמשית, לא נותנים לעיר חרדית פשוט להתנהל טוב.
רק לא ג ושס
לך לכיכר המדינה רחוב בר כוכבא תל אביב ..אין יותר גרוע בחשמל יותר משם
פח
4
הייתי שמה והיה שם מלא משפחות שסבלו לא היה להם לא חשמל לא אוכל לא מזגן לא ברור למה פשוט היה הפסקת חשמל......😓
שלמה
3
נמשיך להאשים את היועמשית ולא את החכים החרדים, אולי ככה יפתרו כאלה בעיות.
פלוני
2
מה הקשר בין התאונה לענין זה
מממ
1
נראה כמו עזה ......עוד עיר שסובלת מיקומבינות כמו בני ברק שחצי מהעיק בנויה ללא אישורים שלא נדבר על רישיונות עסק
שינדלר
למה אתה כזה שמאלן, תמיד מחפש את החרדים, נסה קצת עין טובה, תראה איזה יופי במודיעין עילית מעולם לא התקלקל רמזור
רק לא ג ושס
לך לכיכר המדינה תל אביב רחוב בר כוכבא..אין בלגן בחשמל יותר משם
נונו

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