מעצר המוהל החשוד מבני ברק: השופט הורה על שחרורו למעצר בית

המוהל מבני ברק שחשוד בגרימת מוות ברשלנות לתינוק שוחרר למעצר בית. התינוק נפטר כשלושה שבועות לאחר ברית המילה בחשד לסיבוך (בארץ)

צילום: Chaim Goldberg/Flash90

בית משפט השלום בתל אביב החליט היום (רביעי), ערב חג הפסח, בשעת בוקר, על שחרורו של המוהל החשוד בגרימת מוות ברשלנות לתינוק שאותו מל בתנאים מגבילים ומעצר בית.

המשטרה הגישה ערר, ובית משפט המחוזי השאיר את החלטת בימ"ש השלום על מעצר בית עד לתאריך 9.4.26. "החקירה נמשכת במטרה להגיע לחקר האמת", מסרה המשטרה.

סנגורו של המוהל, עו״ד יאיר בן שטרית, מסר היום כי "מה שהחל בקול תרועה רמה, מסתיים בקול ענות חלושה. מרשי משתתף בצערה הכבד של המשפחה על האירוע הטרגי. עם זאת, יודגש כי מרשי פעל לכל אורך הדרך בהתאם לסטנדרט המקצועי הנדרש ואף למעלה מכך.

"גם ערר שהגישה המשטרה לבית המשפט המחוזי על החלטת השחרור נדחה, ומרשי שוחרר, דבר המדבר בעד עצמו. יודגש כי פטירת התינוק אירעה כשלושה שבועות לאחר ביצוע הברית, נתון מהותי המחליש באופן משמעותי כל ניסיון לייחס למרשי קשר סיבתי או רשלנות. בנסיבות אלה, אנו סמוכים ובטוחים כי עם השלמת הבדיקות, תיק החקירה ייסגר ולא יוותר ממנו דבר".

המוהל, תושב בני ברק, נעצר בחשד לרשלנות, בעקבות מותו של תינוק אחרי ברית מילה שביצע. הברית אירעה לפני חודש, ולפי החשד סיבוך בהליך הוביל לזיהום שגרם למותו של התינוק כעבור כשבועיים.

לרב מיוחס חשד של גרימת מוות ברשלנות של קטין. בתום חקירתו הוא נכלא, והבוקר כאמור הובא לדיון בהארכת מעצרו.

ממשטרת ישראל נמסר אמש: "חוקרי משטרת בני ברק–רמת גן פתחו בחקירה עם קבלת תלונה היום על מות תינוק, בחשד לגרימת מוות ברשלנות, בשל חשד לסיבוך בהליך ברית המילה שבוצע ע"י המוהל. שוטרי הסיור עצרו את החשוד, מוהל בן 66, תושב בני ברק. משטרת ישראל משתתפת בצער המשפחה ותמשיך בחקירה יסודית לשם חקר האמת ומיצוי כלל הפעולות הנדרשות".

תבדוק טוב לפני שלוקחים אותו למוהל... תראו גם את התחקיר שערוץ 13 עשו לפני 2 שנים ותשפטו בעצמכם. עתיד המשכיות בני ישראל תלוי בדבר!
מאיר
מוהל מקצוען . הרב לא רוצה להכפיש את ההורים לכן הוא שותק. בבקשה לא לפסוק על פי ערוץ 13 שידוע שאינו מחבב רבנים
יאיר
זה הרב שלדעתי הציל מאות משפחות מגירושין וחינוך ילדים !! של נעליך לפני שאתה מטנף ומקצוען גם בבריתות
דניאל
אני חייבת לו את החיים שלי !! הציל את הזוגיות שלי ומל את הילדים שלי במסירות נפש . לא מאמינה ללשון הרע של 13
חנה
מכיר את הסיפור שהיה שם . מעדיף לא להכפיש אף אחד אבל הרב לא היה אשם . אפילו בית המשפט דחה את הטענות אז בבקשה לא למר לחוץ גורלות
מני
גם ערוץ 13 אומר על החרדים שהם מוצצי דם ועלוקות . אז בבקשה אל תשפוט בשם ערוץ תקשורת ששונא רבנים
דוד
מעניין ומופלא שכל התגובות האוהדות נכתבו בזה אחר זה בהפרש של דקה אחת, למי יש אינטרס להאדיר את שמו, על הראש של מי בוער הכובע???
מעמיק
לפי הכתוב אני מבין מי זה. אדם מקצועי ברמה מל את ילדיי, אדם מיוחד במינו ,ישר לב,אני מתייעץ עימו שנים שנים בחינוך ילדים, הרב אף פעם לא גבה תשלום לכלום,מוסר נפש לכל אדם בכל דבר, ושמחה מגיע, לא יכול להיות שממנו יהיה משהו לא טוב. אני מאחל לו שיצא ממה שחושבים עליו. זה משוש חייו רק לעזור ולעזור
יוס
אז מה המוהל מהל בתפקידו?
יוסף
חח חח
נח
מאוד מצחיק משפחה מתאבלת על פטירת התינוק ואתה מוצא זמן להצחיק שנון ויהודי מצידך
אם בישראל
ב"ה בשורות טובות . אני רק מקווה שהרב יתבע אותם על הוצאת דיבה
מוטי
מוהל של 40 שנה איש יקר מיקר למי שמכירו טוב הלב ואחרון ברשלנות ואוי למי שמדבר
שמואל
מלאך!!!!!!
ממש כך
איזה רב מיוחד ענוו צנוע ומוסר עצמו ואת זמנו על עמ"י
נקרע לנו הלב על הרב הצדיק
יש המון אנשים צדיקים שאינם מוהלים, וזה לא סותר. אדם צריך להכיר את עצמו, אם הוא לא יודע למול כהלכה, שלא יתעסק בזה!
דוד
אין לו רגע פנוי לעצמו כולו עבור הצלת עם ישראל בשלום בית ובריתות !!
כהן
אני מכיר את המוהל הזה אישית והוא מקצוען ברמה גבוהה
יסף
לא מציע לאף אחד לדבר עליו . מזכה הרבים מספר 1
אהרון
טוב אז ככה חברים. מכיר וגם מוקיר את הרב הנכבד,ובנוסף גם היה מוהל של בני ,לפני הרבה שנים ונוכחתי בעוד כמה בריתות ,שגם שם היה מוהל .אז חוץ מכך שמדובר באיש רב המעלות בתורה ובעשיה רוחנית כבירה ,אז בנוסף לכל אלו ,מדובר במוהל מהטובים ובעל ניסיון של עשרות בשנים עם אלפי ילדי ישראל שנמהלו על ידו .תנחומיי למ
ינקוש
אין ספק שזה המוהל בין הטובים שיש. הוא יעבור את זה בעזרת ה' זכות התורה תגן בעדו
יהודה

