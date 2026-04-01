מעצר המוהל החשוד מבני ברק: השופט הורה על שחרורו למעצר בית

בית משפט השלום בתל אביב החליט היום (רביעי), ערב חג הפסח, בשעת בוקר, על שחרורו של המוהל החשוד בגרימת מוות ברשלנות לתינוק שאותו מל בתנאים מגבילים ומעצר בית.

המשטרה הגישה ערר, ובית משפט המחוזי השאיר את החלטת בימ"ש השלום על מעצר בית עד לתאריך 9.4.26. "החקירה נמשכת במטרה להגיע לחקר האמת", מסרה המשטרה.

סנגורו של המוהל, עו״ד יאיר בן שטרית, מסר היום כי "מה שהחל בקול תרועה רמה, מסתיים בקול ענות חלושה. מרשי משתתף בצערה הכבד של המשפחה על האירוע הטרגי. עם זאת, יודגש כי מרשי פעל לכל אורך הדרך בהתאם לסטנדרט המקצועי הנדרש ואף למעלה מכך.

"גם ערר שהגישה המשטרה לבית המשפט המחוזי על החלטת השחרור נדחה, ומרשי שוחרר, דבר המדבר בעד עצמו. יודגש כי פטירת התינוק אירעה כשלושה שבועות לאחר ביצוע הברית, נתון מהותי המחליש באופן משמעותי כל ניסיון לייחס למרשי קשר סיבתי או רשלנות. בנסיבות אלה, אנו סמוכים ובטוחים כי עם השלמת הבדיקות, תיק החקירה ייסגר ולא יוותר ממנו דבר".

המוהל, תושב בני ברק, נעצר בחשד לרשלנות, בעקבות מותו של תינוק אחרי ברית מילה שביצע. הברית אירעה לפני חודש, ולפי החשד סיבוך בהליך הוביל לזיהום שגרם למותו של התינוק כעבור כשבועיים.

לרב מיוחס חשד של גרימת מוות ברשלנות של קטין. בתום חקירתו הוא נכלא, והבוקר כאמור הובא לדיון בהארכת מעצרו.

ממשטרת ישראל נמסר אמש: "חוקרי משטרת בני ברק–רמת גן פתחו בחקירה עם קבלת תלונה היום על מות תינוק, בחשד לגרימת מוות ברשלנות, בשל חשד לסיבוך בהליך ברית המילה שבוצע ע"י המוהל. שוטרי הסיור עצרו את החשוד, מוהל בן 66, תושב בני ברק. משטרת ישראל משתתפת בצער המשפחה ותמשיך בחקירה יסודית לשם חקר האמת ומיצוי כלל הפעולות הנדרשות".