ראש ממשלת מולדובה מבטיח: נגן על 5,000 היהודים במדינה

ראש ממשלת מולדובה בפגישה עם הרב זלצמן

בעוד שבמדינות רבות באירופה מתמודדים יהודים עם עלייה מדאיגה באירועים אנטישמיים, המלווה לא פעם בשתיקה של המנהיגים, במולדובה נרשמת מגמה הפוכה.

ראש הממשלה, דורין רצ'אן, נועד עם הרב הראשי של המדינה, הרב פנחס זלצמן לפגישה רשמית, במהלכה דנו בשורת נושאים ובהם שימור המורשת היהודית במדינה, פיתוח מוסדות הקהילה היהודית והעמקת שיתוף הפעולה בין הקהילה לבין רשויות המדינה. "אנחנו מחויבים להבטיח שהקהילה היהודית תחיה כאן בביטחון, בשלום ובשגשוג", הצהיר רה"מ רצ'אן. "לא ניתן לאנטישמיות להכות שורש במולדובה". רה"מ הדגיש במהלך המפגש כי מדובר במדיניות ממשלתית כוללת לחיזוק עם הקהילה היהודית במדינה, המונה אלפי יהודים, לצד תיירים ישראלים רבים הפוקדים את המדינה.

ראש ממשלת מולדובה בפגישה עם הרב זלצמן ( צילום: באדיבות המצלם )

הרב פנחס זלצמן, המכהן כרב הראשי של מולדובה, הציג בפני רה"מ את הפעילות הרחבה של הקהילה היהודית במולדובה, את מוסדות הקהילה כולל מוסדות חינוך, בתי כנסת, פרויקטים של שימור מורשת יהודית וסיוע חברתי. בתקופת מלחמת אוקראינה, מוסדות הקהילה הפכו למרכז סיוע לפליטים, ופעל להצלת חיי אדם תוך תיאום עם הרשויות המקומיות ועם גופים בינלאומיים.

הרב הראשי הביע את תודתה של הקהילה היהודית על התמיכה שניתנה על ידי הרשויות בשימור הזיכרון ההיסטורי והמורשת היהודית, לצד יוזמות שמטרתן לחזק את ההבנה ושיתוף הפעולה בין קהילתי. "הפגישה עם ראש הממשלה היא ביטוי למחויבות ההדדית בין הקהילה היהודית לממשלת מולדובה", אמר לאחר הפגישה רבה הראשי של מולדובה, הרב פנחס זלצמן. "דווקא בתקופה שבה יהודים ברחבי אירופה חווים עלייה מדאיגה באנטישמיות, חשוב שראש הממשלה מצהיר על תמיכה פומבית בקהילה היהודית".