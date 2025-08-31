כיכר השבת
אחרי האיומים

דריכות שיא בברסלב: אוקראינה ומולדובה העבירו את התנאים והדרישות להגעה לאומן

ממשלת מולדובה העבירה את הדרישות מישראל אותן הציבה כתנאי קודם לאישור מעבר לאומן לראש השנה | גם אוקראינה הצטרפה לדרישה | גורם מעורה בפרטים מעריך: אם לא ייחתמו ההסכמים בקרוב – הטיסות עלולות להתבטל |ממשרד החוץ נמסר כי מבדיקה שנעשתה מול ממשלת אוקראינה עולה כי נכון להיום אין שינוי במדיניות בנוגע להגעת מתפללים בראש השנה (חדשות חרדים)

(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

ממשלת מולדובה שלחה אמש (שבת) למשרד החוץ הישראלי את דרישותיה לקראת טיסות החסידים לאומן בחגי תשרי. צוות מהמשרד דן כעת בבקשות במטרה להגיע להסכם חתום בין המדינות.

גורמים ישראלים העוסקים בנושא סבורים כי אם ההסכמים לא ייחתמו בימים הקרובים, קיים סיכון שהטיסות יבטלו. נכון לעכשיו, אישור התקצוב הנדרש להוצאת הטיסות לא נמצא על סדר יומה של הממשלה.

לפי הדיווחים, הדרישות שהעבירה מולדובה כוללות:

הקמת טרמינל לטובת הטיסות בעלות של כ-8 מיליון שקלים.

מימון ציוד ביטחוני ולוגיסטי לטובת הנוסעים.

הטסת שוטרים ישראלים לשמירה על הסדר של הנוסעים.

הדפסת שילוט בעברית.

דאגה למזון עבור הנוסעים למקרה של עיכובים.

העברת התקציב המלא לרשויות במולדובה עד ה-3 בספטמבר.

משרד החוץ בוחן את ההשלכות המשפטיות, הלוגיסטיות והפיננסיות של כל סעיף במטרה להגיע להסכם סופי בהקדם האפשרי, על מנת להבטיח את קיום הטיסות במועדן.

עם זאת ממשרד החוץ נמסר לכיכר השבת, כי מבדיקה שנעשתה מול שלטונות אוקראינה עולה כי נכון להיום אין שינוי במדיניות האוקראינית בנוגע להגעת מתפללים בראש השנה.

ממרכז באומן נמסר: "לאחר פרסומים שונים בתקשורת, אנו מבקשים להבהיר: היום קיימנו שיחות עם גורמים רשמיים באוקראינה, ונמסר לנו בצורה חד־משמעית כי לא ניתנה כל הוראה חדשה בנוגע לכניסת ישראלים לאומן לראש השנה, והמדיניות נותרה בעינה. באשר לטיסות דרך מולדובה – אנו שמחים לעדכן כי מדינת ישראל כבר חתמה על ההסכם הנדרש, ובעזרת ה’ מחר צפויה גם ממשלת מולדובה לחתום באופן רשמי".

עוד נמסר: "אנו ממשיכים לעקוב ולעדכן באופן שוטף את הציבור, ובטוחים כי בעזרת ה’ נראה השנה את רבבות המתפללים מגיעים כמידי שנה לאומן לראש השנה. הרב יעקב גאן רבה של העיר אומן ביקש מכל חסידי ברסלב בעולם להתפלל עבור הקיבוץ הקדוש בראש השנה , ולעשות הכל בכדי להגיע לעיר אומן".

בשנים האחרונות, בשל הקורונה והמלחמה עם רוסיה, האוקראינים מערימים תמיד קשיים וברגע האחרון לאחר לחצים דיפלומטיים הם כביכול מתקפלים.

נדמה שגם השנה, ההצהרה הדרמטית של אוקראינה בנוגע לכניסה למדינה ליהודים, היא רק עניין של משא ומתן מול הרשויות בישראל, שיאלצו לתת להם "מתנה" על כך שהם מסכימים ליהודים להיכנס.

העיתונאית אנה ברסקי דיווחה מפי מקורותיה, כי ההחלטה שלא לאפשר לאזרחים זרים (קרי: יהודים) להיכנס לפני ראש השנה לאוקראינה היא סופית.

אמש, מוצאי שבת העיתונאי הבכיר ברק רביד, דיווח מפי מקורות בכירים באוקראינה כי הם לא יאפשרו השנה ליהודים להיכנס לאוקראינה על מנת להשתתף בקיבוץ הגדול בראש השנה באומן

הטענה של האוקראינים היא כי החליטו לאסור כניסה בשל המצב הביטחוני של המלחמה ובשל כך שבכל המדינה ישנו איסור על התקהלות. כך או כך, נדמה שנכון לעכשיו ההצהרות של האוקראינים נעשו לצורכי משא ומתן.

3
הלואי שהכל יתבטל . הדבר יחסוך הרבה כסף הן למדינה שנמצאת במצב כלכלי רע וחובות של מאות מיליארדים והן לאותם מתפללים.. את בתי הכנסת בארץ הקימו לצורך תפילה את בתי העלמין הקימו לנפטרים אך לא לצורכי תפילה.
חרדי
2
שיתבטלו כל הטיסות !! רבי נחמן ישמח מאוד , אם לא יתנו לגויים האלה את השוחד שהם רוצים לקחת מהיהודים. שנה הבאה הם יתחננו על 4 , שיבואו יהודים, למה ? כי הם מרוויחים מהחסידים המון כסף.
ראובן
רבי נחמן לא שמח וגם לא עצוב. רבי נחמן מת.
מובך
1
מי שיתעסק וינסה להרוס יפסיד לחכות ולראות
אמת

