כיכר השבת
מינוס 20 מעלות

שיאי קור במוסקבה - המשטרה עברה לסוסים | ואיך היהודים מתמודדים? • צפו

בעוד בישראל מתמודדים עם מטרי גשם מקומיים, בבירה הרוסית נשברו שיאי קור שלא נראו שנים | המשטרה עברה לסוסים והמפלסות נתקעו, מוסדות הלימודים נמשכים כסדרם | וגם, המבצע הלילי של בני הקהילה להצלת קשישים | תיעוד מקפיא (חרדים בעולם)

חורף ברוסיה 2026 (צילום: לוי נאזרוב)

בעוד שבארץ ישראל מתמודדים עם מטפי גשם מזדמנים מעת לעת, ברוסיה הרחוקה החורף מכה בכל עוזו. חווה בימים אלו את אחת התקופות המושלגות ביותר שידעה מזה עשרות שנים, עם כמויות שלג חריגות ששיבשו לחלוטין את מרקם החיים בבירה.

השלג הכבד גרם לעומסי תנועה בלתי נתפסים, עד שגם אלפי הכלים המכאניים של עיריית מוסקבה התקשו לעמוד בקצב. במחזה יוצא דופן, נראו שוטרי המשטרה המקומית חוזרים להשתמש בסוסים לצורך סיורים בעיר, לאחר שרכבי הסיור נתקעו בערימות השלג האינסופיות.

אך מול הקור המקפיא שבחוץ, בתוך הקהילה היהודית התמונה שונה לחלוטין. בכל שכונות הבירה, הקהילה היהודית ממשיכה את סדר יומה כרגיל. מנייני התפילה, שיעורי התורה והחסידות מתקיימים ללא הפסקה, כשהם מהווים אי של חמימות בלב הסופה.

יצוין, כי מוסדות החינוך הרבים פועלים במתכונת מלאה. אלפי תלמידים מגיעים מדי בוקר, עוד בטרם עלות השחר כשהחשיכה שולטת בחוץ, ומתקבלים על ידי צוותי חינוך של רבה של רוסיה הרב לאזאר במבנים מחוממים היטב. "זו אווירה נעימה ונינוחה שממיסה כל שלג וקרח", מספר אחד ההורים.

בחזית העזרה ההומניטרית, פועלים במרכז החסד היהודי "שערי צדק". המתנדבים המסורים יוצאים מדי בוקר למבצעי חלוקה של מנות חמות ומזינות לקשישים וגלמודים שאינם יכולים לצאת מביתם.

במקביל, צוותי תחזוקה עוברים בין בתי הקשישים כדי לטפל בחלונות שבורים ובסדקים שדרכם עלול לחדור קור מסכן חיים. "אנחנו המחסום האחרון בינם לבין הקור המקפיא", אומרים במרכז החסד, "החובה שלנו היא לוודא שאף יהודי לא יישאר לבד בלב הסערה".

