חבר הכנסת ישראל אייכלר חזר הערב (שני) לממשלה והוא מקבל את תפקיד סגן שר התקשורת, בשל החוק הנורבגי, במקומו ייכנס לכנסת חבר הכנסת יצחק פינדרוס.

לאחר מינויו כסגן שר, הגיש אייכלר את התפטרותו מהכנסת במסגרת החוק הנורבגי ונשא נאום על האסון ברוממה: "זו תוצאה של האכזריות הנוראה של המערכת המשפטית ששללה את זכות ההנחה במעונות מילדי החרדים ושללו את זכותו של ציבור לומדי תורה עם עשרות אלפי ילדים טהורים החוצה מהמעונות המורשים".

אייכלר הוסיף: "בתפקידי כיו"ר ועדת העבודה והרווחה התריתי לאורך השנה האחרונה מפני הסכנה האיומה שבביטול המעונות. דרשתי להעביר את חוק המעונות אך הקריאה נותרה כערער בערבה. על המערכת המשפטית נאמר בהקשר הזה; ידיכם שפכו את הדם הזה".

לאחר מכן התייחס להאשמות נגדו בימים האחרונים: "בימים האחרונים נפתחו שערי הגיהנם בערוצי התבהלה. הכתירו אותי כאנטי ציוני וכאויב המדינה. על כך אין כל פלא. כבר ארבעים שנה וחמש שאני עומד ומתריע ממפני הדה-לגיטימציה של הציבור החרדי ונאבק על דעת הקהל, נגד החרדת הציבור מפני סכנת קיומם של ילדים חרדים בארץ ישראל. אגב, אני עושה זאת בתקשורת על שלל גווניה. כך שהצחיק אותי לשמוע את השאלה מה הניסיון שלי בתקשורת. בכל זאת, שתי האשמות שקריות הופצו במכונת הרעל, שמחייבות אותי להגיב".

עוד אמר אייכלר: "אמרו שכביכול הכללתי את הציבור החילוני בביטויי גנאי חמורים ביותר. זה שקר בולשביקי-שיטתי ידוע בתעמולה הסובייטית. אני תמיד מקפיד לתקוף את המסיתים והרודפים את הציבור החרדי, בלי להכליל אף אחד. אינני אומר מילה רעה בהכללה, על אנשים גם אם הם רחוקים מאתנו בכל מהותם. הנסיון לייחס לי דבר כזה,הוא שקר מוחלט? אם הייתי מאמין בשופטים, הייתי מגיש תביעת דיבה על העלילה הזאת".

"שנית", הוסיף אייכלר: "אמרו עלי שאני אנטי ציוני. כנראה שהם לא יודעים מהי ציון ומה זאת ארץ ישראל. מעניין אותי לדעת על אותם מאשימים, שכל שאיפתם היא לרדת מן הארץ ולהתבולל בין הגויים. מתי הם ואבותיהם הגיעו לארץ ישראל? אבות אבותי בני משפחתי כבר 160 שנה בירושלים. אבותי עלו ארצה במסירות נפש עוד בימי הטורקים. אנו גרים בירושלים מאז ועד הנה. חונכנו לאהבת ארץ ישראל אהבת ציון וקדושת ירושלים. אנו מנשקים כל רגב מן הערים הקדושות. כבר בגיל שלש לקחו אותי למירון ולמקומות הקדושים, לעשות פאות בל"ג בעומר".

"סבא רבא שלי", סיפר אייכלר: "שאני קרוי על שמו ישראל יצחק הגיע באופן פיראטי לארץ ישראל וגורש חזרה לפולין ושוב חזר באניה בלי רשיון והבריח את הגבול ביפו. כשרדפו אחריו הוא ברח לביתו של הרב קוק זכר צדיק לברכה, שם היתה לו חסינות. השוטרים הגיעו והטיפו לרב קוק, שהוא משתף פעולה עם עבריינים. אמר הרב קוק: "ילד יהודי שבורח לסינור של אמא שלו אינו עבריין. ארץ ישראל היא האמא של הבחור הזה ולא אסגירנו. כך הוא נשאר בארץ יותר ממאה שנים".

לדבריו: ""כחלק מהאידאולוגיה של ישוב הארץ, זכיתי לכונן שכונות בעיר ואם בישראל בשליחות כ"ק האדמו"ר מבעלזא בגיל 23 . הייתי בין מפריחי השממה בחולות אשדוד. הבאנו לשם קהילת חסידי בעלזא, יחד עם קהילת גור וקהילות נוספות. ואתם חושבים שזאת הגדרה לאנטי ציוני?".

סגן השר אייכלר תהה: "כמה מתוך אותם שמאשימים את החרדים באנטי ציונית ויתרו כבר מזמן, והם או ילדיהם ונכדיהם כבר עקרו מכאן לטובת הישגים גשמיים בתפוצות? עלינו אומר ירמיהו הנביא: "כִּי נִדָּחָה קָרְאוּ לָךְ צִיּוֹן הִיא דֹּרֵשׁ אֵין לָהּ". אנחנו החרדים אוהבים את כל אוהבי ציון וירושלים, ללא הבדל דעה והשקפה. אנחנו נגד שונאי ציון ואויבי ירושלים והם מיעוט קטן ונכחד".