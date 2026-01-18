כיכר השבת
"ח"כ ישראל איכלר צריך להתפטר לאלתר מן הכנסת ללא טענות" | פסק הדין שהוביל להתפטרות נחשף

יומיים לפני ההודעה הדרמטית על הדיל שנפתר בין ראש הממשלה נתניהו ובין חבר הכנסת ישראל אייכלר, חתמו הדיינים הבוררים בדיון הסוער שבין דגל התורה ואגודת ישראל על הסכם הרוטציה ושיבוץ הנציגים בכנסת - כי על אייכלר להתפטר לאלתר מתפקידו בכנסת | כיכר השבת חושף לראשונה קטעים מפסק הדין | "הוא היה מתפטר גם בלי הג'וב שקיבל", אומר גורם בכיר (אקטואליה)

ח"כ ישראל אייכלר (צילום: יונתן סינדל/פלאש90)

ביום חמישי בצהריים המערכת הפוליטית סערה לאחר שנחשף כי ח"כ ישראל אייכלר הגיע להסכם עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לפיו הוא יתפטר מתפקידו בכנסת, ימונה לסגן שר התקשורת, וכך יאפשר לחכ"ל יצחק פינדרוס מ'' לחזור לכנסת ולהצביע בעד חוק הגיוס.

אלא של'כיכר השבת' נודע כי כבר יומיים לפני כן נחתם פסק הדין של הדיינים הבוררים, הגאונים הרב בצלאל וקסלשטיין, הרב אברהם דירינפלד והרב יעקב פרבשטיין כי על ח"כ אייכלר להתפטר מתפקידו לאלתר לטובת פינדרוס וזה במסגרת הסכם הרוטציה בין 'דגל התורה' ל'אגודת ישראל'.

מיד עם הפרישה מהממשלה, יו"ר 'דגל' ח"כ משה גפני דרש מ'אגודת ישראל' להורות לח"כ אייכלר - אז, המועמד לתפקיד שר השיכון - לפרוש מתפקידו בממשלה בשל הסכם הרוטציה אלא שאייכלר התנגד.

הצדדים הלכו להתדיין בפני בית הדין המוקבל על הצדדים שישב לדון בבוררות בין הסיעות ב'יהדות התורה'.

ביום שלישי, בשבוע שעבר, הרכב בית הדין חתם על פסק הדין הסופי בו נקבע כי על אייכלר להתפטר לאלתר מתפקידו. על פסק הדין חתום גם הדיין הגאון רבי אברהם דירנפלד, מבכירי הדיינים בחסידות בעלזא, אותה מייצג אייכלר.

ל'כיכר השבת' הגיע קטע מתוך פסק הדין שנחתם על ידי הדיינים:

"חה"כ הרב ישראל איכלר צריך בעקרון להתפטר לאלתר מן הכנסת, ומפלגת אגודת ישראל צריכה להורות לח"כ הרב ישראל איכלר בעקרון להתפטר לאלתר מן הכנסת, למעשה אנו נותנים לצדדים שבועיים ע"מ להגיע להסדר, הן ביניהם, הן בדרך של חוק נורבגי והן בדרך של מו"מ מול אגוד"י מי יתפטר לשם ביצוע הרוטציה . ככל שלא יגיעו להסדר, יתפטר הרב איכלר מהכנסת ללא טענות".

להתפטר לאלתר. מתוך פסק הדין

בכיר ב'יהדות התורה' אמר ל'כיכר השבת': "אייכלר בסך הכל הצליח להוציא לעצמו ג'וב, לא דיל עם 'דגל' ושום קשר לסוגיית חוק הגיוס, הוא הבין שבית הדין - כולל הדיין מבעלזא - קבעו שהוא חייב לעזוב את הכנסת וברגע האחרון סידר לעצמו תפקיד מלשכת ראש הממשלה. גם בלי הג'וב שהוא קיבל - הוא היה מתפטר מהכנסת, אם הוא לא היה מתפטר פסק הדין היה מתפרסם בסוף השבוע שעבר, הוא הקדים לעצמו תרופה למכה".

8
חכם
חיים
7
ובמילים אחרות ההחלטה לשתף פעולה עם השלטונות לגבי חוק הגיוס ולמכור אלפי בחורים לקלון הצבא הטמא לא בא בגלל שהם חושבים שכך נכון אלא פשוט מדאגה ל"פרנסה" למר אייכלר ושותפיו, עלובה העיסה שנחתומה מעיד עליה
יעקב מקרית ספר
ממש כך ונגמרו המילים, זה הזייה של ממש
ששון
מה שנכון נכון, בושה וחרפה, אין מילים, ואלו הם ה"שלוחא דרבנן"?
יוסי
בושה. זה אמיתי?
אברימי מאלעד
6
מגעיל שדאג לעצמו לתפקיד, בזמן שאפילו ש"ס פרשו מהממשלה, זה אותו אייכלר שצועק כל היום. נוכל זה כבר לא מילה
דניאל
5
אשכרה דאג לביתו חחח תגידו זה נשמע נורמלי למישהו?
שי
4
חסידות בעלז דואגת רק לעצמה ולא מהיום, גם לבנט הם כמעט הסכימו להעביר תקציב בשביל לקבל כסף
שוקי
3
הציבור החרדי לא סולח לאיכלר על העוול הנורא
שוקי
2
בושה שהאיש גנץ שחושב שהוא ממלכתי תורף את בן גביר. גנץ לא מגיע לכף הרגל של בן גביר בכל פרמטר לאומי. ובטח כשמודובר בתחום הבטחוני. כדאי שגנץ ילך הבייתה מספיר לבושות שהאיש מחובר אליהם ובעיקר מתחת לאלונקה שמעולם לא נשא.. רק דאג להפקיר .... וכל מי שבממשלה יודע עד כמה האיש הזה לא אמין בלשון המעטה...
שמואל
1
העיקר להביא לביבי עוד קול לחוק הגיוס. גפני תיתפטר אתה מהכסנת כי לא נצביע לך יותר
שוקי

