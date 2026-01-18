ביום חמישי בצהריים המערכת הפוליטית סערה לאחר שנחשף כי ח"כ ישראל אייכלר הגיע להסכם עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לפיו הוא יתפטר מתפקידו בכנסת, ימונה לסגן שר התקשורת, וכך יאפשר לחכ"ל יצחק פינדרוס מ'דגל התורה' לחזור לכנסת ולהצביע בעד חוק הגיוס.

אלא של'כיכר השבת' נודע כי כבר יומיים לפני כן נחתם פסק הדין של הדיינים הבוררים, הגאונים הרב בצלאל וקסלשטיין, הרב אברהם דירינפלד והרב יעקב פרבשטיין כי על ח"כ אייכלר להתפטר מתפקידו לאלתר לטובת פינדרוס וזה במסגרת הסכם הרוטציה בין 'דגל התורה' ל'אגודת ישראל'.

מיד עם הפרישה מהממשלה, יו"ר 'דגל' ח"כ משה גפני דרש מ'אגודת ישראל' להורות לח"כ אייכלר - אז, המועמד לתפקיד שר השיכון - לפרוש מתפקידו בממשלה בשל הסכם הרוטציה אלא שאייכלר התנגד.

הצדדים הלכו להתדיין בפני בית הדין המוקבל על הצדדים שישב לדון בבוררות בין הסיעות ב'יהדות התורה'.

הרב מרדכי חסידים חוזר לשנים האחרונות לצד זקן המקובלים רבי יצחק כדורי | ריאיון דבר ראשון | 15:57

ביום שלישי, בשבוע שעבר, הרכב בית הדין חתם על פסק הדין הסופי בו נקבע כי על אייכלר להתפטר לאלתר מתפקידו. על פסק הדין חתום גם הדיין הגאון רבי אברהם דירנפלד, מבכירי הדיינים בחסידות בעלזא, אותה מייצג אייכלר.

ל'כיכר השבת' הגיע קטע מתוך פסק הדין שנחתם על ידי הדיינים:

"חה"כ הרב ישראל איכלר צריך בעקרון להתפטר לאלתר מן הכנסת, ומפלגת אגודת ישראל צריכה להורות לח"כ הרב ישראל איכלר בעקרון להתפטר לאלתר מן הכנסת, למעשה אנו נותנים לצדדים שבועיים ע"מ להגיע להסדר, הן ביניהם, הן בדרך של חוק נורבגי והן בדרך של מו"מ מול אגוד"י מי יתפטר לשם ביצוע הרוטציה . ככל שלא יגיעו להסדר, יתפטר הרב איכלר מהכנסת ללא טענות".