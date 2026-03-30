דבריו של פרוש | צפו - צילום: ערוץ כנסת דבריו של פרוש | צפו | צילום: צילום: ערוץ כנסת 10 10 0:00 / 5:35 דבריו של פרוש | צפו ( צילום: ערוץ כנסת )

במליאת הכנסת הציג היום (שני) ח"כ מאיר פרוש מיהדות התורה את "נאום ממשלת הלוזרים 3", כשהוא 'מפרגן' לאופוזיציה על תמיכתה בתקציב החינוך החרדי. אך הפרגון הפך במהרה להתקפה חריפה על ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שהואשם בחובות כבדים למדינה.

"אני יודע שכולם פה עייפים מאתמול, וסדר היום עוד ארוך, אז אני אעשה את זה קצר", פתח פרוש את דבריו. "אבל אני לא יכול ואי אפשר גם לוותר ביום כזה על נאום ממשלת הלוזרים, והפעם זה יהיה שלישי במספר. הפעם, ליתר דיוק, יש לומר, אופוזיציית הלוזרים". "נראה לי שצריך להגדיר מחדש את המושג לוזרים אחרי אתמול בלילה", אמר. "אבל אני דווקא רוצה לפרגן הפעם ללוזרים. ההצבעה שלכם אתמול בעד החזרת התקציב שנגזל מילדי החינוך החרדי ועולם התורה ראויה לשבח". כזכור, במהלך ההצבעות על תקציב המדינה, האופוזיציה הצביעה בטעות בעד הסתייגויות שהגדילו את תקציב מוסדות התורה בכ-800 מיליון שקל. התרגיל הפרלמנטרי, שתוכנן בקפידה על ידי הקואליציה והסיעות החרדיות, הותיר את האופוזיציה המומה.

אישור תקציב 2026 ( צילום: יונתן סינדל / פלאש 90 )

"אבל אני דווקא רוצה לפרגן הפעם ללוזרים. ההצבעה שלכם בעד החזרת התקציב שנגזל מילדי החינוך החרדי ועולם התורה, ראויה לשבח. אצלנו יש מושג "שכר שיחה נאה". פה דווקא השיחה שלכם לא נאה בכלל, אבל במעשה, אתם דווקא מפתיעים לטובה. כל הכבוד".

בדבריו תקף בחריפות את ההסתה: "אבל לא באמת חשבתי שאחרי מופע הלוזריות שלכם אמש תצליחו להתאפק. לא חלפו דקות, ובניסיון לחפות על המבוכה, יצאו כל בכירי אופוזיציית הלוזרים למופע השתוללות משולח רסן, מלא בהסתה ושנאה נגד ילדים מסכנים שלא נולדו למשפחה הנכונה, במרכאות".

"ופה כרגיל התחרות קשה, קשה מאוד. לפיד, בנט, ליברמן כמובן, אפילו אייזנקוט קצת, יאיר גולן כמובן. כל בכירי אופוזיציית הלוזרים – בכנסת ומחוצה לה – יצאו באישון לילה להשתלח בילדים החרדים".

"ראש ממשלת הלוזרים לשעבר, נפתלי בנט, שהחל לדמם מנדטים בסקרים לאיזנקוט, חושב שעם שנאה והסתה הוא יציל את מצבו. אותו לוזר הגדיר אתמול את כבשת הרש כ"חזירות"".

"אם מדברים על לוזריות ו"חזירות", אז ממש אתמול פורסם כי בעוד רוב המפלגות פעלו לצמצום דרסטי של חובותיהן, נפתלי בנט, אהוד ברק ויועז הנדל לא החזירו לפי הנתונים אף לא שקל בשנים האחרונות – וממשיכים להחזיק בחובות של מיליוני שקלים לקופת המדינה, בזמן שהם מציגים כלפי חוץ יושרה ושמירה על האינטרסים של הציבור. נפתלי בנט, עבור המפלגות שעמד בראשן (הבית היהודי וימינה), מחזיק בחוב כולל של קרוב ל-20 מיליון שקלים שנותר בעינו בשנים האחרונות, ללא כל החזר".

"בנט, נקרא לילד בשמו – אתה גונב כספי ציבור, ואני מתבטא בעדינות, כי לך יש הגדרה הרבה פחות פרלמנטרית, למה שעשית. לפני שאתה מדבר על ילדים חרדים שהייעוץ המשפטי רוצה לגזול מהם את הלחם והחלב, ומכנה אותם בכינויי גנאי, תסתכל במראה ותחזיר את הכסף – אתה לוזר שלוקח כספי ציבור, ופשוט לא מחזיר. בעולם קוראים לאדם כזה, גנב".

גפני ודרעי במליאה | ארכיון ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

בנאומו "ניחם" את חברי האופוזיציה: "יש לי גם מה להגיד על ההסתה של החברים פה בבניין, אבל היום אני ארחם עליהם, פניהם הנפולות כאן במסדרונות מספרות את כל הסיפור. יש לי נחמה בשבילם. אין לכם באמת מה להתבייש, אישרתם כסף לילדים וילדות, אישרתם כסף ללומדי תורה, אישרתם כסף לבנות סמינרים, אישרתם כסף לנוער בסיכון, לפריפריה, לרווחה. זה לא משהו שצריכים להתבייש בו".

"והכי חשוב, אזרחי ישראל, אל תאמינו לשקרים, זה לא כסף חדש. זה בגדר "והשיב את הגזילה". מדובר בכספים בסיסיים ביותר שמגיעים בדין ליעדם. זו בושה שהייעוץ המשפטי תוקע אותם, והבושה הזו תוקנה אתמול בלילה. ואם הם ינסו להמשיך ולחבל בכסף הזה, נצטרך להמשיך לקדם כאן בכנסת בלמים נוספים נגד השתוללות הפקידים המשפטיים", דברי ח"כ פרוש.