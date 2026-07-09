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עדות מצמררת מתקופת השואה וה"חכם" שניסה להביא משאית לשבט נידח

הרב אקריש מעניק לנו פרספקטיבה חדשה שתגרום לכל אחד מאיתנו לעצור ולשאול: האם המילים שאני בוחר להוציא מהפה היום, בונות או הורסות? | כיצד להפסיק להתייחס לדיבור כאמצעי תקשורת גרידא, ולהתחיל לראות בו כלי רב-עוצמה של יצירה ושינוי? (יהדות)

| צילום: צילום: ללא קרדיט

כמה פעמים ביום אנחנו משחררים לאוויר מילים מבלי להקדיש לכך מחשבה? "היום הזה פשוט גרוע", "שום דבר לא עובד לי", או "אין לי כוח".

אנחנו אולי שוכחים את המילים הללו כעבור רגע, אך הן ממשיכות להדהד בתוכנו – הן מעצבות את התודעה שלנו, משתרשות באמונה הפנימית שלנו, ובסופו של דבר, בוראות את המציאות שבה אנו חיים.

בפרשת מטות מופיע ציווי הצופן גילוי עמוק ביותר על כוחו של הדיבור.

הרב אקריש מלמד כיצד להפסיק להתייחס לדיבור כאמצעי תקשורת גרידא, ולהתחיל לראות בו כלי רב-עוצמה של יצירה ושינוי.

עדות מצמררת מתקופת השואה, סודות מפתיעים מהגמרא על כוחו של לימוד זכות, והלקח ההיסטורי שלמד רבן יוחנן בן זכאי מהלל הזקן – הרב אקריש מעניק לנו פרספקטיבה חדשה שתגרום לכל אחד מאיתנו לעצור ולשאול: האם המילים שאני בוחר להוציא מהפה היום, בונות או הורסות?

הרב יואב אקריש

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