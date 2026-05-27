כיכר השבת
סערת מעצר תלמידי הישיבות

"לפעול בנחישות כנגד הפורעים": הרמטכ"ל מגנה את ההפגנה מול בית נגד האבטחה בכלא 10

פעילים חרדים הפגינו הלילה בקרית אתא מול ביתו של נגד האבטחה בכלא 10 בקרית אתא • המשטרה השתמשה באמצעים לפיזור המפגינים • הרמטכ"ל מגנה בחומרה וקורא לפעול בנחישות נגד הפורעים (חרדים)

גל המחאות נגד מעצרם של הגיע הלילה (בין שלישי לרביעי) לשיא חדש, כאשר פעילים הגיעו לקרית אתא להפגין מול לביתו הפרטי של נגד האבטחה ב.

דובר גינה הבוקר את המחאה ומסר כי "הלילה הגיעו מספר פורעים לדירתו הפרטית של נגד האבטחה של מחנה בית ליד, תוך שהם מפגינים ומשחיתים את רחבת הבניין. מדובר באירוע חמור ובלתי מתקבל על הדעת".

הרמטכ"ל אייל זמיר גינה בתוקף את האירוע "ורואה בחומרה כל ניסיון לפגוע ולהרתיע את משרתיי צה"ל המגינים על המדינה מלבצע את תפקידם כחוק".

עוד נמסר מהרמטכ"ל כי "צה"ל מצפה מרשויות אכיפת החוק והסדר לפעול בנחישות כנגד הפורעים".

מחאה סוערת בקרית אתא

כאמור, נערכה מחאה סוערת בסמוך לביתו של נגד הטבחה בכלא 10 בקרית אתא. עשרות פעילים הגיעו למקום והפגינו בקריאות נגד מדיניות המעצרים של תלמידי ישיבות, תוך שהם מבהירים כי "גל המחאות ימשך ככל שימשכו המעצרים של בני הישיבות".

כוחות משטרה שהגיעו למקום השתמשו באמצעים לפיזור הפגנות, אך המוחים המשיכו להשמיע את קולם. על פי הנמסר מהמפגינים, במהלך המחאה נעשה שימוש גם בטייזרים כלפי המפגינים.

המחאה התקיימה על רקע מעצרם של שלושה תלמידי ישיבה נוספים שהוסגרו באותו לילה לידי המשטרה הצבאית והועברו לכלא צבאי.

"שירגישו על בשרם"

המפגינים הבהירו במהלך המחאה כי הם מתכוונים להמשיך בפעולות מחאה מול בתיהם הפרטיים של גורמי האכיפה. "אם קציני המשטרה הצבאית וגורמי האכיפה ירגישו על בשרם קצת ממה שהם עושים למשפחות ולבני התורה אולי יקבלו הרהורי תשובה", מסרו המוחים.

ארגוני המחאה הצהירו בסיום המחאה הלילית כי "גל המחאות כנגד סגל הפיקוד ימשך ככל שימשכו המעצרים של בני הישיבות". הם הבהירו כי לא יסתפקו במחאות מול תחנות משטרה ובסיסי צבא, אלא ימשיכו להגיע גם לבתיהם הפרטיים של בכירי האכיפה.

יצוין כי גל המחאות מתרחש על רקע מתיחות גוברת בין הציבור החרדי לבין גורמי האכיפה בנושא גיוס בני ישיבות. המפגינים רואים במעצרים "רדיפת לומדי תורה" ומבהירים כי ימשיכו במחאותיהם עד לביטול המדיניות.

צה"לגיוס חרדיםהפגנההפלג הירושלמיהרמטכ"למשטרה צבאיתקרית אתאאייל זמירכלא 10מעצר תלמידי ישיבה

אם הרמטכל! מגיב, סימן שזה עובד
רואים את הלחץ......

