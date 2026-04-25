המאבק על בחינות הרבנות | חברי המועצות ודרעי נפגשו וחיזקו את הראשון לציון 

פגישה משמעותית התקיימה בערב שבת בביתו של הגר"א סלים יחד עם הגר"ד כהן | הרבנים דנו במאבק שמנהל הראשון לציון הגר"ד יוסף על הבחינות לרבנות שיהיו על פי רוח ההשקפה הטהורה וחיזקו את ידו (חרדים)

הפגישה בערב שבת

במסגרת המאבק שמוביל הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד יוסף, נשיא בית הדין הגדול, על הבחינות לרבנות הראשית שיהיו על פי רוח ההשקפה הטהורה, התקיימה בערב שבת קודש ישיבה מיוחדת במעונו של חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי אברהם סלים, ראש ישיבת מאור התורה.

בפגישה השתתפו הגאון רבי דוד כהן, ראש ישיבת חברון וחבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יעקב שרבאני מראשי ישיבת מאור התורה, הגאון רבי ישראל מאיר יונה ראש בית ההוראה בלשכת , ויו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי.

הרבנים בפגישה שהתקיימה בערב שבת

הרבנים שהשתתפו בפגישה חיזקו את ידיו של הראשון לציון: "בעומדו על המשמר אל מול רוחות זרות פסולות". כידוע, הראשון לציון מוביל בימים אלו מאבק נחרץ על אופי הבחינות לרבנות הראשית, תוך שמירה על רוח ההשקפה הטהורה ועל מסורת ישראל.

הפגישה התקיימה בצל הסערה סביב בחינות הרבנות שהתקיימו בימים האחרונים, בהן השתתפו כ-4,000 אברכים למרות קריאות להחרמה מצד פוסקים בכירים. הראשון לציון קרא לאברכים לגשת למבחנים ללא חשש, תוך הבטחה שלא יינתן כושר או הסמכה לנשים.

בסיום הפגישה נמסר כי "סוכם על שורה של החלטות חשובות לחיזוק עולם התורה והיהדות". פרטי ההחלטות לא פורסמו, אך מקורות בכירים העריכו כי מדובר בהמשך התמיכה המלאה במהלכיו של הראשון לציון בנושא הבחינות.

יצוין כי הגר"ד כהן פרסם לאחרונה מכתב הבהרה בו הבהיר כי התנגדותו נגעה אך ורק למתן כושר והסמכה רשמית לנשים, ואילו בכל הנוגע לעצם קיום המבחנים, הוא מצהיר בנחרצות: "אפשר לסמוך על שיקול דעתם של העוסקים בדבר".

הפגישה במעון הגר"א סלים מצטרפת לשורה של מהלכים שמבצע הראשון לציון בימים אלו לחיזוק מעמד הרבנות הראשית ושמירה על אופי הבחינות. במהלך ביקורו במתחם הבחינות בבנייני האומה, הבהיר הראשון לציון כי בכוונתו לבצע שינויים שיגבירו את רמת העיון בלימוד ההלכה.

הרב הראשיהרבנות הראשיתהרב דוד יוסףבג"צבחינות לרבנותהראשון לציוןכושר לרבנות

4
הבעיה שבעקבות הבעיות שלהם עם הבגץ הם מקשים את המבחנים ואת הפרמטרים על חשבון האברכים הנבחנים לא צרכים מושפעים מהבעיות של הרבנים שיפתרו את זה בעצמם!!!
נבחן
3
ממש פיקוח נפש, וכי מי שמצליח נבחר? והלא רק קשרים ובעיקר משפחתיים לראשי המפלגה, וא"כ מה הדחיפות, לבחון רק את בני המשפחה ולא להשלות אברכים תמימים ומסכנים.
יוסף חיים אוהב ציון
2
על הגאון הרב דוד יוסף שליט"א הראש"ל אפשר לסמוך בעיניים עצומות. יר"ש מרבים ואינו חת מפני איש. הוא בע"ה ינצח את בג"ץ הארורים!!!
משה
1
את מי מרמים? כעת בגצ רק חייב לבחום נים, ולא להכיר בהם, אך ברור לכל כי לאחר שהנשים יעברו את הבחינה, בגצ יחייב להכיר בהם. הדרך היחידה אולי תעזור, לוותר על ההכרה במבחנים כנקודות במשכורת ולהשאיר אותם כאירוע גתי בלבד כך שבגצ לא יוכל להתערב. אבל האם ניהיה מוכנים לוןתר על כמה נקודות במשכורת?
אשרי

