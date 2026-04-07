כיכר השבת
הִלּוּלָא דְּרִבִּי מֵאִיר

שנה להסתלקותו | רבבות יעלו בצאת החג לציונו של הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל

במלאת י"ב חודש להסתלקותו של ראש ישיבת 'כסא רחמים', הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל נשלמו ההכנות לקליטת רבבות העולים לבית העלמין פוניבז' בבני ברק ביום ההילולא | הראשל"צ הגרש"מ עמאר בקריאה מיוחדת להזכיר את שמו של בעל ההילולא בכל בתי הכנסיות בתפילת יזכור במהלך יום החג הקרוב | כל הפרטים על מעמדי התפילה, ההסעות וההיערכות הלוגיסטית בצל המצב הביטחוני | זכר צדיק לברכה (חרדים)

ההכנות להילולת הגר"מ מאזוז זצ"ל (צילום: מושיק)

שנה להסתלקות: החל מצאת חג שביעי של פסח, צפויים המוני בית ישראל מכל רחבי הארץ לעלות ולפקוד את ציונו הקדוש של ראש הישיבה, הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל, בבית העלמין פוניבז' בבני ברק, לרגל יום השנה הראשון עם תום י"ב חודשי האבל.

העלייה לציון תתקיים החל מליל אסרו חג של פסח (יום רביעי בלילה) ותימשך לאורך כל יום חמישי ושישי, ערב שבת קודש פרשת שמיני.

לקראת הילולת הגר"מ מאזוז זצ"ל (צילום: מושיק)

מעמד התפילה המרכזי

לרגל המצב המתוח בארץ, ייערך ביום חמישי (כ"ב בניסן) בשעה 14:00 מעמד תפילה וזעקה מרכזי על הציון. המעמד יתקיים בראשות אחיו וממשיך דרכו, ראש הישיבה הגה"צ רבי צמח מאזוז, ובהשתתפות גדולי ישראל ותלמידיו של בעל ההילולא, שיתפללו לישועת עם ישראל והצלחת המערכה בכל החזיתות.

בהמשך הערב, החל מהשעה 20:00, תיערך עצרת הזיכרון המרכזית בהיכל ישיבת 'כסא רחמים', ברחוב עוזיאל בבני ברק.

קריאת הקודש של הראשל"צ

לקראת יום ההילולא החל ביום החג (כ"א בניסן), יצא הראשון לציון ורבה של ירושלים, הגרש"מ עמאר, בקריאה מיוחדת: "ביום שביעי של פסח יעשו השכבה למעלת רבנו בכל בתי הכנסת. ומה טוב שכל אחד ילמד משניות לעילוי נשמתו". עוד הוסיף הראש"ל כי ביום אסרו חג, בו הושלמו י"ב חודשים מהקבורה, יש להדליק נר לעילוי נשמתו.

ההכנות להילולת הגר"מ מאזוז זצ"ל (צילום: מושיק)

היערכות לוגיסטית וביטחונית

במוסדות 'כסא רחמים' השלימו היערכות חסרת תקדים לקליטת הקהל. מתחם הציון עבר עבודות ריצוף ופיתוח, והוקמו אהלי ענק ממוזגים לתפילה וללימוד, לצד מתחמי "הכנסת אורחים" עם כיבוד ושתייה מסביב לשעון.

דגש מיוחד הושם על הפרדה בין גברים לנשים במוקדי הדלקת הנרות, וכן הוסדר מעבר מיוחד לכהנים. בשל המצב הביטחוני, הועמד מרחב מוגן תקני בסמיכות לציון לרווחת הציבור.

לטובת העולים מהערים המרוחקות, יופעלו מערכי הסעות מרוכזים. מי שנבצר ממנו להגיע ובפרט בשנה זו לאור המלחמה, יוכל למסור שמות לתפילה ללא עלות כלל במוקד הייעודי שמספרו: 03-510-9999.

ההכנות להילולת הגר"מ מאזוז זצ"ל (צילום: מושיק)
ההכנות להילולת הגר"מ מאזוז זצ"ל (צילום: מושיק)
ההכנות להילולת הגר"מ מאזוז זצ"ל (צילום: מושיק)
ההכנות להילולת הגר"מ מאזוז זצ"ל (צילום: מושיק)
ההכנות להילולת הגר"מ מאזוז זצ"ל (צילום: מושיק)
ההכנות להילולת הגר"מ מאזוז זצ"ל (צילום: מושיק)
ההכנות להילולת הגר"מ מאזוז זצ"ל (צילום: מושיק)
ההכנות להילולת הגר"מ מאזוז זצ"ל (צילום: מושיק)
ההכנות להילולת הגר"מ מאזוז זצ"ל (צילום: מושיק)
ההכנות להילולת הגר"מ מאזוז זצ"ל (צילום: מושיק)
ההכנות להילולת הגר"מ מאזוז זצ"ל (צילום: מושיק)
ההכנות להילולת הגר"מ מאזוז זצ"ל (צילום: מושיק)
ההכנות להילולת הגר"מ מאזוז זצ"ל (צילום: מושיק)
ההכנות להילולת הגר"מ מאזוז זצ"ל (צילום: מושיק)
ההכנות להילולת הגר"מ מאזוז זצ"ל (צילום: מושיק)
ההכנות להילולת הגר"מ מאזוז זצ"ל (צילום: מושיק)
ההכנות להילולת הגר"מ מאזוז זצ"ל (צילום: מושיק)
ההכנות להילולת הגר"מ מאזוז זצ"ל (צילום: מושיק)
ההכנות להילולת הגר"מ מאזוז זצ"ל (צילום: מושיק)
ההכנות להילולת הגר"מ מאזוז זצ"ל (צילום: מושיק)

