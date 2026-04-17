לאחר שעות של חרדה, שוחרר אמש הראב"ד הגאון רבי יהודה סילמן מבית החולים בניו יורק, שם אושפז למשך כחצי יום בעקבות התמוטטות פתאומית במהלך מסעו בארצות הברית.

ל'כיכר השבת' נודע כי הראב"ד צפוי לשוב לארץ הקודש בימים הקרובים, וככל הנראה יעבור בשבוע הבא הליך של צינתור באחד מבתי החולים בארץ להמשך הטיפול הרפואי.

בתיעוד מרגש שהגיע לידי 'כיכר השבת', נצפה ידידו ורעו הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת 'רמת אלחנן', באמירת תהילים בבית מדרשו של הראב"ד – 'קהל חסידים'. לאחר התפילה ערך 'מי שבירך' לישועתו בתוך שאר חולי ישראל.