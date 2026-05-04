אתה קם בבוקר, מניח תפילין, מתפלל, לומד את הדף היומי. אתה שומר שבת, מקפיד על כשרות, מחנך את הילדים. הכל בסדר - מבחוץ. אבל יש רגעים שקטים שבהם עולה השאלה: למה אני לא מרגיש את זה? למה הכל כל כך טכני? איפה החיות, איפה הנשמה, איפה הקב"ה עצמו בתוך כל המעשים האלה?

בשיעור לכבוד ל"ג בעומר, הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון מלמד את את אחד הסודות הגדולים ביותר של רבי שמעון בר יוחאי - ומסביר למה הדור שלנו צמא דווקא לדבר הזה.

תגלו את ההבדל המפתיע בין "תא שמע" של הגמרא ל"תא חזי" של הזוהר, למה הדרך שאנו קולטים את המציאות משנה את עבודת ה' שלנו, ואיך היציאה מעצמנו מאפשרת לנו להיות צינור לאור האינסופי.

בנוסף, הרב ג'ייקובסון עושה סדר בהבדל שבין קבלה לחסידות: נבין מדוע קבלה היא ה"מתמטיקה" הרוחנית של הבריאה, בעוד החסידות היא ה"פיזיקה" שנועדה לחבר אותנו לאחדות השם בחוויה אישית, יומיומית ופנימית.

שיעור שהוא הזמנה אישית להתחיל לחוות את היהדות מבפנים - להפסיק לראות את המצוות כרשימת מטלות, ולהתחיל להרגיש שכל רגע בחיים הוא מפגש עם אין סוף.

"טעמו וראו כי טוב ה'" - השיעור הזה ייתן לכם את הטעם.