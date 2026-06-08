תושב בית שמש השתולל בירושלים; החל לזרוק אבנים על רכבים | צפו

פעילות נחושה וממוקדת של שוטרי מחוז ירושלים הובילה בימים האחרונים למעצרו של תושב בית שמש בן 32, בחשד שביצע שורה של עבירות אלימות והפרת הסדר הציבורי בירושלים, תוך שהוא מסכן באופן ממשי את עוברי האורח ומשתמשי הדרך.

מעצרו של החשוד התאפשר בעקבות אירוע חמור של יידוי אבנים לעבר כלי רכב, שבוצע ביום רביעי האחרון - אירוע שתועד במצלמות האבטחה והוביל לפתיחה בחקירה מהירה.

בסרטון שפורסם היום (שני) על ידי דוברות המשטרה, נראה הנאשם כשהוא מתהלך ברחוב ירושלמי סמוך למבנים, כשלפתע הוא מרים אבנים ומייד אותן בעוצמה רבה לעבר כלי רכב שעברו במקום ואף לעבר מכוניות שחצו את הכביש באותה עת. כתוצאה מהשלכת האבנים המסיבית, נגרמו נזקים קשים לשמשות של מספר כלי רכב, כאשר בחסדי שמים האירוע לא הסתיים בפגיעות בנפש או בפציעות קשות של הנוסעים והנהגים.

מיד עם קבלת הדיווחים על המתרחש, הוקפצו לזירה שוטרי מחוז ירושלים שפתחו בסריקות נרחבות והצליחו לשים את ידיהם על החשוד תוך זמן קצר. הוא נעצר והובא לחקירה אינטנסיבית בתחנת המשטרה, שם ניסו החוקרים להבין את הרקע למעשיו. בהמשך הובא הנאשם בפני שופט, אשר נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו לצורך המשך פעולות החקירה.

במהלך ימי המעצר, ככל שהחוקרים העמיקו בבדיקת עברו ומעשיו של החשוד, נחשפה מסכת רחבה ו חמורה בהרבה. מהחקירה עלה כי מעבר לאירוע יידוי האבנים הספציפי שבו נתפס, החשוד היה מעורב בתקופה האחרונה באירועים נוספים של הפרת הסדר הציבורי ברחבי העיר, שכללו בין היתר מקרי איומים קשים ותקיפה פיזית של אזרחים.

הבוקר, לאחר שגובשה תשתית ראייתית מוצקה נגד החשוד, הגישה יחידת התביעות של מחוז ירושלים כתב אישום רשמי נגדו לבית משפט השלום בעיר, המפרט את סעיפי האישום החמורים. במשטרת ישראל הדגישו עם הגשת כתב האישום כי הם רואים בחומרה רבה כל גילוי של בריונות ואלימות במרחב הציבורי, וימשיכו לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותם כדי למצות את הדין עם פורעי חוק המסכנים את שלום הציבור וביטחונו.