נופשים בבית - מרגישים בחו"ל! תכירו את הבחירה המנצחת של בין הזמנים ! כולם מדברים על זה! האטרקציה של 'בינהזמנים' • בלי לבזבז כסף לעמוד בתור ולהנמס בחום שבחוץ…. • תעסוקה מנצחת, כיפית ומלאת פאן וצחוק!

אמ אסף מגידו מקודם | י"ב באב | 06.08.25