אממממא... לאן יוצאים היום?????
תגידו לא מספיק לכם אתמול בים, וכל החוף שהבאתם איתכם בתיקים ובבגדי ים?
ומחרתיים פארק מים, והתוריםםםםםםם.
צריך גם תנכ"י, ונופש, ובריכה, ומסלול רטוב יבש, והמון כסף לכל האטרקציות שהם מדמיינים וחייבים
ואבא, כווווווווווווווולם!!!!!!!!!!!!!!!
תכירו את הבחירה המנצחת של בין הזמנים !
בדיוק עכשיו: הילדים בבית, ונראה לך שעוד מעט כבר התקרה מתנפצת משעמום.
בחוץ מחכה לך רק חום אימים, פארקים מפוצצים (תגידו זה אמיתי שגם בחצות ליל אין פיסת דשא פנויה??)
אטרקציות שעולות הון וכל עם ישראל מחכה שם בתור….
Win בין הזמנים עם מיסטר ספיקר!
מפסיקים לבזבז הון ומתחילים להנות באמת!
נופשים בבית - מרגישים בחו"ל!
ללמוד אנגלית מאפס : בכיף, בלי אינטרנט, ועם ים של מתנות!
כולם מדברים על זה!
האטרקציה של בינהזמנים.
בלי לבזבז כסף
לעמוד בתור
ולהנמס בחום שבחוץ….
תעסוקה מנצחת, כיפית ומלאת פאן וצחוק!
✔️ מקצועי, שמור ומפוקח
✔️ ללא חיבור לאינטרנט
✔️ חווייתי מצחיק
✔️ מתאים גם לבנים וגם לבנות מגיל 7
✔️ כולל מתנות ענק: מצלמה רובוטית, רחפן, רולר בליידס, ועוד הפתעות שוות!
✔️ מתאים בדיוק לתקופת בין הזמנים!
עוד לא מכירים את מיסטר ספיקר?
תכנסו כאן לשיעור נסיון חינם!
מלא צחוק וכיף, תזמינו את הילדים להצטרף…..
מיסטר ספיקר: המורה האהוב לאנגלית, שכיף לילדים ללמוד איתו.
מאפס - הם לומדים להבין, לקרוא ולפטפט באנגלית!
תכנסו לחוות בין הזמנים מנצח - עם מיסטר ספיקר !
0 תגובות