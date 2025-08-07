כיכר השבת
חיפושים אחר אישה חרדית שנעלמה בירושלים | המשטרה מבקשת עזרה 

כוחות משטרה ומתנדבים בחיפושים אחר האישה, מרים בורשטיין, שנראתה לאחרונה ביום שני בערב בפארק ירושלמי ומאז נעלמו עקבותיה (חדשות)

נעלמה. מרים בורשטיין (צילום: דוברות המשטרה)

כוחות ומתנדבים פתחו בחיפושים אחר אישה חרדית שנעלמה בשכונת ארזי הבירה בירושלים, שם נראתה לאחרונה ביום שני בשעות הערב.

הנעדרת היא מרים בורשטיין, בת 29, שנראתה לאחרונה ביום שני סמוך לשעה 20:45 בפארק ארזי הבירה, ומאז נותק עימה הקשר ואבדו עקבותיה.

במקביל לחיפושים, המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושים. כל היודע דבר על מקום הימצאה או כל פרט היכול לסייע באיתורה, מתבקש לפנות למוקד 100 של משטרת ישראל או לתחנת לב הבירה בטלפון 02-5391550.

תיאורה: גובהה כ-1.67 מטר, בעלת שיער כהה, מבנה גוף רחב ומרכיבה משקפי ראייה. כמו כן, לבשה שמלה כהה עם מספר צבעים.

0 תגובות

4
נשים צריכות 10 שמירות ההתנהגות ההזויה שלהן במצב של חוסר סיפוק ולו הקטן ביותר יכול להוביל לאסון
לא מובן עדיין?
ברור שאתה לא מבין
כותב מנסיון ?
אתה מודע לזה שאתה מדבר על אשה בת 29??
??
ומה החלק של הגברים??
444
3
נמאס לה מהבית
נועה
2
שנשמע בשורות טובות מהר. בינתיים נא לפרסם את השם המלא לתפילה בבקשה?
מישהו
1
למה אין תמונה ברורה , לא הבנתי..
ראובן

