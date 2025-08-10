הלידה מגיעה חודשים ספורים לאחר שבעלה, אלעד, נהרג לעיני בנו בן ה־10, ובעיצומו של קמפיין גיוס המונים להבטחת עתידה הכלכלי של המשפחה.

ברגעים הראשונים לאחר הלידה פרסמה טל בפייסבוק תפילת תודה אישית:

"מודה אני לפניך על הטובה והרעה והטובה.. בחסד גדול, בערב שבת קודש, חג האהבה, אוצר קטן ויקר הצטרף למשפחתנו יִהְיֶה לָנוּ טוֹב, טוֹב מִטּוֹב, טוֹב מְאֹד!"

מאז הרצח, טל מגדלת את בנם עומר בן השנתיים לבדה, תוך שהיא מתמודדת עם ההיריון ועם אתגרים כלכליים כבדים. "זה חסר כל יום", אמרה טל ימים ספורים לפני הלידה. "אני מתפקדת בשביל הילדים, כדי שיהיו להם חיים כמה שיותר טובים למרות החוסר המטורף הזה. תמיד לאבד אבא זה נורא, אבל אני חושבת שהם הפסידו את האבא הכי מושלם שיכולתי למצוא" .

הפיגוע שינה את חיי המשפחה באחת. אלעד, איש משפחה מסור, נורה למוות בעת שהגן בגופו על נווה. חודשים קודם לכך עברה המשפחה לקיבוץ עין הנציב בעמק המעיינות, בתקווה לפתוח דף חדש. "מצאנו שקט שלא חווינו מעולם", סיפרה טל, "הוא נלחם לקבל תפקיד בבית שאן וקיבל אישור שבועיים לפני הפיגוע. הרגשנו שהגענו לבית שלנו" .

החלום הזה נקטע פתאום, והמאבק הפך יומיומי במיוחד מבחינה כלכלית. "גם עם שני מפרנסים קשה להתקדם במדינה שלנו… עכשיו, כשאני לקראת לידה, אני מבינה שאצטרך ללדת ולחזור מיד לעבודה כדי לשרוד" .

כדי להבטיח את עתיד ילדיה, יצאה המשפחה למיזם גיוס ההמונים "ממשיכים את החיים". טל מודה כי לקח לה זמן להסכים, אך הבינה שאין ברירה: "לפעמים צריך לדעת לעצור, לבקש עזרה ולהיות בצד שמקבל". לדבריה, גם התמיכה מהמדינה מוגבלת: "יש קצבה חודשית וזה עוזר, אבל זה רק בסיס היומיום. משני מפרנסים נשארת לבד, צריך לשמור על שפיות ולגדל ילדים שעברו טראומה" .

הקמפיין נמצא בשיאו, וכל תרומה מסייעת להבטיח שטל תוכל להמשיך לגדל את ילדיה בכבוד ובאהבה, למרות הכאב הגדול.

