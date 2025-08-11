עולם התורה מתעטף בשעות אלו (שני) באבל כבד עם היוודע דבר פטירתו של ראש הישיבה - הכהן הגדול מאחיו, הגאון רבי ברוך שמואל הכהן דויטש זכר צדיק וקדוש לברכה, מי שבמשך שנים רבות עמד בראש המוסדות הליטאיים ולאחר מכן ב'פלג הירושלמי' בתפקידיו התורניים, זכה והעמיד דורות שלמים של תלמידי חכמים ואנשי מעשה.

ראש הישיבה עמד במשך שנים רבות בראשות ישיבת קול תורה, אך בשל המחלוקות בציבור הליטאי, פרש לפני כחמש שנים מהישיבה, ופתח את ישיבת באר מרדכי, בליל פטירתו של מרן הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל, הוא התמוטט ואף פורסם שהוא נפטר, אך בחסדי שמיים, מצבו התייצב.

הגרב"ש נולד לפני 82 שנים, בשנת תש"ג, לאביו - המנהל המיתולוגי של מוסדות 'פוניבז' - הרב בנימין זאב דויטש, שהיה נחשב אחד האנשים הכי קרובים ומקורבים לרב מפוניבז'.

את לימודיו עשה בישיבת פוניבז', החל מהתלמוד תורה, עבר בישיבה קטנה ועד הישיבה הגדולה, שם הוא נחשב לאחד העילויים הגדולים ומהבחורים הטובים ביותר שידעה הישיבה, הרב דויטש, המשיך לקנות תורה ועבר לישיבת בריסק, גם שם נחשב לאחד המוחות המבריקים והמתמידים.

בשנות לימודיו בישיבה, הוא קנה את אמונו של ראש הישיבה מרן הגרא"מ שך, שבמשך עשרות שנים היו מהמקורבים הגדולים ביותר אליו ואף עמד בראשות המוסדות הליטאיים.

בהגיעו לפרקו נישא לביתו של הגאון רבי שמואל קיבלביץ, מדמויות ההוד של ירושלים ואלר חתונתו הוא התמנה לתפקיד חשוב בישיבת טשעבין, שם הוא נקשר בעבותות של אהבה, להגאון הגדול רבי אברהם גניחובסקי זצוק"ל, קשר שנמשך עשרות בשנים.

בשנת תשמ"ב, הוא עזב את ישיבת טשעבין, לטובת הרבצת תורה בישיבת קול תורה, תפקיד אותו מילא במסירות אין קץ במשך יותר מארבעים שנים.

כמה שנים לאחר מכן, רבו המובהק מרן הגרא"מ שך, ייסד את הביטאון הליטאי יתד נאמן ולאחר מכן את מפלגת דגל התורה, כאשר הוא סמך את ידיו על הגרב"ש דויטש, לו הוא ייעד בצמתים מרכזיים אלו תפקיד חשוב ונכבד. בהמשך אף היה נשיא של תלמוד התורה הגדול בירושלים - ת"ת המסורה, לשם הוא הגיע מדי שבוע, לבחון את הילדים ולבדוק שהכל מתנהל על פי רוח ישראל סבא.

לאחר פטירת רבו, מרן הרב שך זצוק"ל, הוצע לו לכהן כחבר במועצת גדולי התורה, אך הוא סירב וביקש להתעסק פחות בנושאים ציבורים ולהשקיע את מרצו ואונו בלימוד התורה ובהעמדת תלמידים.

מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, ביקש ממנו להמשיך בתפקידי ההנהגה עליהם הוא היה אמון והוא הסכים, לאחר פטירת הגרי"ש, עזב את תפקידיו וברבות השנים אף הוא נמנה על רבני הפלג הירושלמי.

בחמש השנים האחרונות, הגרב"ש נפל למשכב ממנו הוא לא קם, היו תקופות שהוא בין חיים למוות, אך זיכינו הקב"ה והוא נשאר איתנו עד ימים אלו, כאשר ל'כיכר השבת' נודע, כי בשנים האחרונות, הוא עבר להתגורר בבני ברק ובחודש האחרון הוא היה מאושפז תכופות בבית החולים, עד שלמרבה כל כאב ליבו הגדול של שר התורה נדם - פחות משנה אחרי פטירת אחיו הצעיר - מנהיג הפלג הירושלמי, הגאון רבי אשר דויטש זצוק"ל.

פרטים נוספים על מסע הלוויה שצפוי לצאת מירושלים, נמשיך ונעדכן כאן בעזרת השם.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים