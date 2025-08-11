כיכר השבת
תאונה בעיר החרדית

בן 4 שרכב עם אחיו על אופניים חשמליים נפצע בינוני

ילד בן 4, רכב עם אחיו הגדול על אופניים החשמליים, ושניהם החליקו עם האופניים | בן ה-4 נחבל בראשו ונפצע באורח בינוני | לאחר טיפול ראשוני הוא פונה לבית החולים (חדשות)

זירת התאונה באלעד (צילום: דוברות איחוד הצלה)

ילד כבן 4 נפצע הערב (שני) באורח בינוני בתאונה שאירעה ברחוב רבי יוחנן בן זכאי בעיר החרדית אלעד.

מפרטים ראשונים עולה כי מדובר בילד קטן שרכב עם אחיו הגדול על אופניים החשמליים, ושניהם החליקו עם האופניים.

בן ה-4 נחבל בראשו ונפצע באורח בינוני. לאחר טיפול ראשוני בזירה הוא פונה להמשך טיפול בבית החולים.

יאיר פרוש, יוסי ירחי ויענקי מילר חובשי איחוד הצלה מסרו: "לדברי עוברי אורח - מדובר בילד שרכב עם אחיו על אופניים חשמליים והם החליקו עם האופניים. הילד כבן 4 נחבל בראשו ובעקבות כך נפצע באורח בינוני. לאחר הסיוע הרפואי שהענקנו לו בזירת האירוע הוא פונה להמשך קבלת טיפול רפואי בבית חולים".

