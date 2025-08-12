הגאון רבי בן ציון מוצפי, מגדולי הפוסקים הספרדים, נשאל בתחילת השבוע על נסיעה לציון 'הפלא יועץ', רבי אליעזר פאפו, בבולרגיה אך ערער על המסורת - הלא מהימנת כלשונו - שאכן מדובר בציונו של 'הפלא יועץ'.

הגרב"צ נשאל על ידי אחד מתלמידיו: "שלום לכבוד הרב ילמדנו רבנו מעולם לא עזבתי את הארץ ב"ה בן 54 רוצים מהכולל לקנות לי כרטיס טיסה לפלא יועץ למשך יומיים מה דעת רבנו היקר".

"אל תסכים בשום אופן", השיב הפוסק בתשובתו הנחרצת והוסיף: "גם אין ידוע בבירור שהוא מקום מנוחתו, כי רק בשנים האחרונות "גילו" את מקומו, ואין מסורת מהימנת".

בסיום תשובתו הוסיף הרב מוצפי: "ומה לך מבקש מקום תפילה לך לכותל המערבי, שם מקור התפילות".