כיכר השבת
"לכו לכותל המערבי"

הפוסק הבכיר על ציון הפלא יועץ: "אין ידוע בבירור שהוא מקום מנוחתו, אין מסורת"

הגאון רבי בן ציון מוצפי נשאל על טיסה לציון הפלא יועץ בבולגריה והשיב כי כלל לא ברור שהציון הוא אכן מקום מנוחתו של הפלא יועץ וקרא להתפלל בכותל המערבי |התשובה המלאה (חרדים) 

(צילום: ארכיון שובה ישראל)

הגאון רבי בן ציון מוצפי, מגדולי הפוסקים הספרדים, נשאל בתחילת השבוע על נסיעה לציון 'הפלא יועץ', רבי אליעזר פאפו, בבולרגיה אך ערער על המסורת - הלא מהימנת כלשונו - שאכן מדובר בציונו של 'הפלא יועץ'.

הגרב"צ נשאל על ידי אחד מתלמידיו: "שלום לכבוד הרב ילמדנו רבנו מעולם לא עזבתי את הארץ ב"ה בן 54 רוצים מהכולל לקנות לי כרטיס טיסה לפלא יועץ למשך יומיים מה דעת רבנו היקר".

"אל תסכים בשום אופן", השיב הפוסק בתשובתו הנחרצת והוסיף: "גם אין ידוע בבירור שהוא מקום מנוחתו, כי רק בשנים האחרונות "גילו" את מקומו, ואין מסורת מהימנת".

בסיום תשובתו הוסיף הרב מוצפי: "ומה לך מבקש מקום תפילה לך לכותל המערבי, שם מקור התפילות".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר