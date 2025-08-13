כיכר השבת
אחותה נפצעה אנוש

אסון 'בין הזמנים' בפלורידה: נערה בת 14 נהרגה כשרכבה באופנוע ים

טיול משפחתי בתעלת המים ב-'Intracoastal Waterway' בפורט לודרדייל, שבפלורידה, הסתיים באסון כבד כאשר נערה חרדית בת 14 מצאה את מותה, ואחותה נפצעה באורח אנוש בתאונת אופנוע ים | הציבור נקרא להתפלל לרפואת אביבה ברכה בת אורה המאושפזת במצב קריטי (חרדים, בעולם)

אופנוע ים (צילום: shutterstock)

טיול קיץ של שתי אחיות, בנות למשפחה חרדית מניו יורק, הסתיים אמש (שלישי שעון ארה"ב) באסון כבד כאשר נערה בת 14 מצאה את מותה, ואחותה נפצעה באורח אנוש בתאונת אופנוע ים.

ההרוגה היא רחל עליזה ניסנוב, בתו של הרב שלמה ניסנוב מקווינס. אחותה, אביבה ברכה ניסנוב בת ה-16, אושפזה במצב קריטי.

על פי הדיווחים, השתיים רכבו יחד על אופנוע ים בתעלת המים ב-'Intracoastal Waterway' בפורט לודרדייל, שבפלורידה, כשבסביבות השעה 15:30 פגעו ברציף סמוך לרחוב נורת'איסט 24 קואורט, בין גשרי אוקלנד פארק וסאנרייז בולווארד.

כוחות ההצלה של תחנת הכבאות וההצלה בפורט לודרדייל העניקו להן טיפול ראשוני במקום והעבירו אותן לבית החולים 'בראוארד הלת' מדיקל סנטר'.

פרנק גוזמן, דובר שירותי הכיבוי של פורט לודרדייל, אמר שה התרחשה מעט אחרי השעה 15:30 לאחר שעד ראייה התקשר למוקד 911 כדי לדווח על התאונה שאירעה בנתיב המים הסמוך למזח.

גוזמן אמר שהבנות רכבו יחד על כלי שיט אחד, בעוד ששני מבוגרים היו על אחר. כלי השיט השני לא היה מעורב בתאונה, אך ארבעתן רכבו יחד כקבוצה. לא ברור בשלב זה מה היה הקשר בין הנערות למבוגרים.

מעט לאחר מעט השעה 18:30, נקבע מותה של הילדה בת ה-14, ואילו האחרת עדיין מאושפזת במצב מסכן חיים.

הציבור נקרא להתפלל לרפואת אביבה ברכה בת אורה המאושפזת במצב קריטי לרפו"ש בתוך שאר חולי ישראל.

