ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מתייחס לניסיון המחודש לחוקק את חוק הגיוס שיסדיר את מעמד תלמידי הישיבות ומבהיר כי החוק החדש יגייס אלפי חרדים לצה"ל, מידי שנה.

בריאיון ל-i24NEWS אמר נתניהו: "אני הולך להעביר חוק שבפעם הראשונה מאז הקמת המדינה, כמעט 80 שנה, הולכים לגייס אלפי חרדים מידי שנה. זה החוק. לזה הם קוראים 'חוק ההשתמטות'".

נתניהו מתח ביקורת על האופוזיציה: "הם רוצים לבטל את הגיוס של אלפי החרדים. הם רוצים לבטל את השינוי ההיסטורי שאנחנו עושים כאן. והכל פוליטי, הכל בא מעיוות וסילוף של כוונות".

ראש הממשלה התייחס גם ללוח הזמנים של החקיקה, לאחר שכבר אתמול התקיים דיון ראשון על חוק הגיוס בוועדת חוץ וביטחון שבראשות בועז ביסמוט, לאחר הדחת יולי אדלשטיין. לדברי נתניהו: "זה יקרה מיד אחרי הפגרה".

נתניהו התייחס גם לדבריו של אריה דרעי שקרא לתלמידי ישיבות שלא להתגייס לצבא ואמר: "אני לא חושב שדרעי אמר שלא צריך ללכת לשרת בצה"ל, דווקא השרים שלו, המשפחה שלו, הם משרתים. אם הכוונה או הפרשנות הייתה כזו - אני נגד זה, זה ברור כשמש".