חבר מועצת חכמי התורה הגאון הרב יהודה כהן התייחס הערב (מוצאי שבת) בשיעור ביזדים למעצרו ביום שישי של תלמיד ישיבה נוסף, מישיבת באר יהודה - והאשים כי העצורים כולם הם מבני עדות המזרח.

"בערב שבת עצרו עוד בחור מבאר יהודה", אמר הגר"י, "תשמעו - כל העצורים הם ספרדים בלבד! רק ספרדים! ידעו נאמנה אלו שבוחרים בהם בכל המפלגות "האלה" כמה אוהבים את הספרדים.

"הם לא מעיזים לעצור אשכנזים, רק ספרדים... אני כבר לפני שנתיים אמרתי - הם אשכנזים, אף פעם לא יגעו בהם, רק הספרדים, חושבים שאנחנו כלום שום דבר".

כזכור, ביום שישי, שעות לפני כניסת השבת, נעצר תלמיד ישיבה מבני עדות המזרח, תלמיד ישיבת באר יהודה בירושלים. הוא נעצר בידי משטרת התנועה והועבר לידי המשטרה הצבאית.

בדיקת 'כיכר השבת', שפורסמה השבוע, העלתה כי כל העצורים שנעצרו עד כה הם תלמידי ישיבות מבני עדות המזרח או כאלו שהם בעלי תשובה הלומדים בישיבות לחוזרים בתשובה. כך גם בניסיונות המעצר שלא צלחו מדובר בתלמידי ישיבות מבני עדות המזרח.

גורם בכיר בבית אחד הרבנים הבכירים בהנהגת ש"ס אמר ל'כיכר השבת': "מדובר במהלך מכוון של צה"ל, הם חוששים להתעסק עם הליטאים והחסידים, חוששים שתהיה פה מהומת ענק, לכן הם באים ל'חלשים', לתלמידי הישיבות שלנו ולבעלי התשובה, זו חרפה שחייבים לטפל בה".

הבכיר ציין: "אנחנו כמובן נגד מעצר תלמיד ישיבה באשר הוא, כל אחד שיושב ולומד תורה צריך לאפשר לו ללמוד בלי שום טרדה, זו השליחות של הנציגים שלנו לדאוג לזה, אבל לא ייתכן מצב שמבצע אכיפה יופנה רק לציבור שלנו, זה בלתי נסלח".

מנגד, גורמים בצה"ל טענו בשיחה עם 'כיכר השבת' כי מדובר במבצע אקראי ולא מכוון רק לבני עדות המזרח ובעלי תשובה. לדבריהם, המבצעים ממוקדים באזורים לא חרדים: "כך שמטבע הדברים באזורים המעורבים יש יותר ספרדים ובעלי תשובה".

מדובר צה"ל נמסר: "חיל המשטרה הצבאית מבצע פעולות אכיפה נגד משתמטים ועריקים בהתאם לחוק. אין שינוי במדיניות".

בתוך כך, גם הערב נמשכת המחאה בשערי כלא 10, בהשתתפות המוני קהילות חסידים, במחאה נגד מעצר תלמידי ישיבות ואברכים. לפי שעה עצורים 7 תלמידי ישיבות ואברכים במקום.