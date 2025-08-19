כיכר השבת
הרחצה מותרת

אחרי ארבעה ימים: הוסרה אזהרת הרחצה מהחוף הנפרד בתל אביב

לאחר שביום שישי הודיע משרד הבריאות כי הרחצה בחוף הנפרד בתל אביב אסורה - כעת הוא מעדכן, ארבעה ימים אחרי, כי הוסרה האזהרה וניתן לשוב ולרחוץ בחוף (חרדים)

חוף נפרד | אילוסטרציה (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

משרד הבריאות מעדכן הבוקר (שלישי) על הסרת אזהרת הרחצה בחוף נורדאו (החוף הנפרד) בתל אביב, "בעקבות קבלת תוצאות בקטריאליות תקינות".

"הרחצה מותרת בחופים המוכרזים בלבד", מזכירים במשרד הבריאות.

כזכור, בשעות הבוקר של יום שישי, הודיע משרד הבריאות על "אזהרת רחצה בחוף נורדאו (החוף הנפרד) בתל אביב, זאת בעקבות תוצאות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות מי-הים".

וכך, בבת אחת, התרוקן החוף הנפרד מאלפי בני הציבור החרדי ששהו במקום, באחד הימים העמוסים של העונה בשל זיהום שהתגלה במי הים - לפי משרד הבריאות.

יצוין כי גולשים רבים תהו כיצד ייתכן שדווקא החוף הנפרד הוכרז כמזוהם והכניסה אליו נאסרה, בעוד שני חופים הצמודים אליו, משני צדדיו, נותרו פתוחים כרגיל. "זה לא הגיוני, למה שזיהום יחליט להתקבץ רק לחוף הנפרד?", תהה אחד הגולשים.

גולש נוסף תהה: "מי שהיה בחוף שרתון יודע שכל כולו מצד אחד לצד השני 70 מטר... לא כמו חוף מציצים שזה איזה פי 2 ולא כמו חוף הילטון שהוא פי 3-4... שבעים מטר, והזיהום רק ב-70 מטר?! חושבים שהחרדים תמימים".

במשרד הבריאות, כאמור, טענו כי התקבלו תוצאות חריגות בבדיקות איכות מי-הים ולכן הרחצה נאסרה, וכעת, "בעקבות קבלת תוצאות בקטריאליות תקינות", הרחצה הותרה מחדש.

