הלילה הפלאי של אלפי רווקים ורווקות סחף השנה קהל אלפים: המעמד הגדול וסגולת רינה של תורה שהפכה לבשורה המדהימה של עולם השידוכים החרדי, התקיים בליל שישי האחרון עד השעות הקטנות של הלילה ברחבת קבר התנא רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, בהשתתפות קהל ענק של המוני מתפללים בראשות גדולי התורה שליט"א שצעקו עם המוני הרווקים לישועה.

סגולת רינה של תורה מהווה קרן אור לאלפי רווקים ורווקות בזכות 'יום הישועה' הפלאי של ט"ו באב בזכות מעמד הסגולה של רינה של תורה המתקיים באישון הלילה על ציון התנא רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה.

את המעמד הנחה כמדי שנה העומד בראש הכוללים הרב חיים יוסף שטיגל שסיפר בהתרגשות גדולה כי זו השנה התשיעית לקיומו של המעמד במקום הקדוש הזה, כאשר אנו שלוחי בית דין ושלוחי עמך בית ישראל העומדים לבקש חנינה, ובטוחים אנו בכח התורה ובכח רבותינו זיע"א לראות ישועת ד' ורחמיו לעמו בשרשרת פלאית של ניסים וישועה.

את המעמד פתח המשגיח הגאון רבי בנימין פינקל בדברי התעוררות על כך תפילת הרבים בפרט כשהיא ממעמקים בעת צרה ובלב נשבר, וביותר כשהיא בעת רצון של ערב יום טו באב שבו פסקו מתי המדבר למות הרי שמתעורר הזמן לבקש על חיים ועל דורות, לזכות לישועה פרטית בכל הנצרך.

בקול זעקה כבירה החל המעמד כשלפני התיבה בתוך הציון עובר המשגיח רבי בנימין פינקל בתחינה לזכות לישועה מהרה, כשיחד איתו בתפילה מאות גיבורי כח בעמלה של תורה – לומדי הכוללים של רינה של תורה. קהל האלפים שגדר את רחבת הכניסה לציון והחניונים הרבים, התייפח בבכי שנשמע במרחב ההר כולו, בזעקה ותחינה למען הכלל והפרט שיחוס ד' על עמו ויראם ישועה וניסים בבניין דורות מתוך שלווה והשקט.

לקראת אמירת סדר פסוקי התחנון ופרקי הבקשה ממעמקים, עבר לפני התיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן שנתעטף בתחנונים בעד ישועתם של ישראל, כשקהל הנרגש עונה אחריו פסוק בפסוק בתחינה וזעקה אדירה שנשמעה היטב בסביבה כולה, שיחיש השי"ת פדות לעם ישראל כל אחד הוא וילדיו בונים בניין בתים נאמנים בישראל.

לקראת הזכרת בקשות הישועה הפרטיות לזיווג הגון, עמד הגאון רבי צבי יהודה אדלשטיין בנו של רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל, בבכי כשהוא מציין מה שקיבל במסורת מאביו הגדול על כח התפילה ליד ציונו של התנא הקדוש כשהוא סוחף את הקהל כולו לבכי והתעוררות: "באנו לכאן לבקש עלינו רחמים. עם ישראל נמצא במצב נורא ובכאב אדיר. מצפים לישועת אחינו שבצרה ובשביה ואנו חלק מן הכלל. ראה ד' והביטה, בכייה של לילה בכאב של הורים שהלב שלהם נשבר מפרשת השידוכים. כאשר עוד שם יורד, עוד אחד, זה פשוט דבר שאי אפשר להתרגל אליו. מונחים לפני שמות...משפחות משפחות עם כמה וכמה מצפי ישועה, זעק הגאון רבי צבי יהודה וסחף את הקהל בבכייה כשלאחר מכן נשמעה קול שוועה וזעקה אדירה של פסוקי הרחמים וסדר התחינה לזכות לזיווגים הגונים.

לפני קבלת עול מלכות שמיים ניגש ראש כוללי רינה של תורה הגאון רבי מרדכי ליבר הלוי כהן בדברים נרגשים על זכות קבלת עול מלכות שמים כמאמר חז"ל "אפילו אין להם אלא זכות קריאת שמע כדאי הדבר להושיעם" כשהוא זועק שמע ישראל וה' הוא האלוקים ברוב רגש ולאחריהם נשא 'מי שברך' מיוחד וסדר התפילה שכתב בעל הבן איש חי לישועה בזיווגים בנקל וללא עגמת נפש.

לבקשת המשגיח רבי בנימין פינקל, נאמרו בקול שוועה פרקי תהילים בעד בני הישיבות שנמצאים בימים אלו בכלא בעוון מסירותם לתורה ועמלה.

באופן מיוחד התקיים 'מעמד הודאה' מופלא ומיוחד, רגעים מרוממים של 'מספרים מעשיו ברינה', כאשר עשרות נושעים מהמעמד בשנה שעברה מספרים את ישועתם באופן מופלא, בסגולת פלא הלילה הזה ורינת תורתו השרויה על בחיריו.

בשעות הקטנות של הלילה, לאחר רוממות ותחינה מופלאה, הסתיים המעמד בברכה מיוחדת לכולם שיראו הכל ישועה ויבשרו טובה למזל טוב, כשהקהל הגדול והנרגש פורץ בקול שירת 'תהא השעה הזאת שעת רחמים' בציפייה לישועה כי בכח אורייתא נתקבלה תפילתם של ישראל ובאה ישועתם למזל טוב

עם סיום המעמד נערך סדר סגולת הרש"ש ו'פדיון נפש' על ידי מניין עוסקי תורת הנסתר בראשות ראש הכולליםרבי מרדכי ליבר כהן, פדיון נפש במטבעות כסף מיוחדות בהזכרה ופדיון בעד כל שם ושם, מעמד רווי הוד עליו העידו שרפי מעלה כמו הקדוש רבי חיים ויטאל זי"ע כשגדולי התורה שליט"א מזכירים את אלפי השמות, מעמד שארך שעות ארוכות עד עלות השחר, כשהמקום דומה לחרדת אלוקים.

ואכן רבבות שמות של מצפי ישועה הוזכרו במעמד, כאשר מאות הלומדים מקדישים את עמל תורתם למענם ולזכותם לקרוע גזר דינם לטובה, כי שערי תורה ועמלה לא ננעלו וסגולת רינה של תורה אות ומופת היא לישראל כי אין סגולה כתורה לבשר על שידוכים טובים, ברשימה ההולכת ומתארכת בטורי המאורסים החל מהיום. מזל טוב!