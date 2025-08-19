במכתב שנשלח לשר על ידי סא"ל (מיל') יוסי לוי, מנכ"ל עמותת נצח - הגוף המלווה את מסלולי חרדים בצה״ל, ודוד הגר יו״ר הארגון, הפועל כבר למעלה מ - 25 לשילוב חרדים בצה"ל כתבו לשר החינוך:

"ברצוננו להביע את תודתנו העמוקה על השותפות ההיסטורית ועל התמיכה המשמעותית והכנה שהענקת לישיבות ההסדר החרדיות, מהלך אדיר שהשפיע לטובה, על כלל ישיבות ההסדר החרדיות."

התמיכה הממשלתית הייחודית, נוצרה בעקבות פניית יו״ר העמותה מר דוד הגר והמנכ״ל יוסי לוי, לשר החינוך ח״כ יואב קיש, לסייע בדחיפות לישיבות ההסדר החרדיות לגדול ולהתרחב. השר נרתם מיד ועמל כשנה שלימה לקידום התוכנית עם צוות משרד החינוך וראש אגף מוסדות תורניים. המהלך מקבל משנה תוקף בימים מאתגרים אלו, כאשר החברה הישראלית כולה מתמודדת עם אתגרים ביטחוניים וחברתיים. דווקא בתקופה כזו, אומרים בעמותת נצח יהודה, החיזוק לישיבות ההסדר החרדיות מהווה עוגן משמעותי לשילוב צעירים חרדים בדרך ערכית התורמת לצה"ל ולחברה הישראלית תרומה אדירה של צעירים חרדים המשתלבים בכוחות הביטחון תוך שמירה על אורח חייהם.

עוד ציינו כי התמיכה הממשלתית מאפשרת הקמה והרחבה של מסגרות חדשות. "תמיכתך הישירה והמערכתית מאפשרת הקמה והרחבה של ישיבות הסדר חרדיות נוספות, המהוות מענה קריטי ואסטרטגי לשילוב צעירים חרדים בשירות צבאי משמעותי בצה"ל, ובהמשך בשוק התעסוקה".

גם באיגוד ישיבות ההסדר החרדיות, גוף שליווה את התהליך בכל השנה האחרונה עד לאישור התקציב הסופי, בירכו על הצעד, והדגישו כי מדובר במהלך רחב שצפוי להשפיע לטובה על החברה החרדית ועל מדינת ישראל:

"אנו מברכים על העשייה הרבה, על הראייה הרחבה ועל מחויבותך לקידום שילוב החברה החרדית בדרך מכבדת, מאוזנת וערכית, שתשפיע לטובה על עם ישראל כולו לאורך שנים."

הרב יונתן רייס, מייסד רשת ישיבות ההסדר החרדיות חדוותא וממייסדי איגוד ההסדר החרדי, שפעל לקידום התוכנית לצד מנכ״ל נצח, בירך על ההחלטה והבהיר כי מעתה יתאפשר להכפיל את מספר תלמידי ההסדר החרדי ואף להשקיע בתכני החינוך והערכים במסגרת הלימודים. ״אני מברכים את השר על החלטה משמעותית ודרמטית שתשפיע על אלפי התלמידים ומקווים כי השר ימשיך ויפעל לקידום ישיבות ההסדר החרדיות.״