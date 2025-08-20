צעירי בית שמש נהנו בימי בין הזמנים מפרויקט בריכות ייחודי שהתקיים בבריכת "יער ירושלים" - פרי דחיפתו והתמסרותו של מוטי לייטנר, משנה לראש העיר ומחזיק תיק הקהילות הצעירות, בשותפות מלאה עם "אחוות תורה".

הפרויקט התקיים במשך יומיים: יום אחד לנשים ויום נוסף לגברים. הבריכות המרווחות אפשרו לכל אחד למצוא את מקומו וליהנות מהפעילויות בצורה נוחה וכיפית, אם בשחייה חופשית וללא הפרעות ואם באטרקציות הנוספות שהוצבו במקום, ובהן מתנפחים צבעוניים שסחפו את הילדים.

האווירה המשפחתית הורגשה היטב: הורים וילדים הגיעו יחד, ונהנו מחוויה מושלמת לימי בין הזמנים. באמצע השמחה נוסף עוד מימד של מתיקות, כאשר חולקו ארטיקים וממתקים לכל המשתתפים. בסיום היום ניכר היה על פני כולם - ילדים והורים כאחד - עד כמה הפעילות תרמה לשמחה, להרפיה ולתחושת הקהילה.

מי שעומד מאחורי היוזמה, הדוחף ומסייע לכל פרט ופרט, הוא מוטי לייטנר, משנה לראש העיר ומחזיק תיק קהילות הצעירות, שותף מלא לפעילות "אחוות תורה" בבית שמש. לייטנר הפך בשנים האחרונות לכתובת עבור מאות ואלפי צעירים ותושבים: בכל אירוע, בכל חג ובכל יוזמה קהילתית שמתרחשת בעיר.

תושבים מציינים כי מדובר במיזם מבורך שמעניק מענה אמיתי לצעירים, מתוך דאגה כנה לנפש ולרוח. "זה לא עוד פעילות נקודתית", סיפר אחד מהם, "אלא המשך ישיר של עשייה קהילתית מתמשכת".

ואכן, לייטנר לא מסתפק רק בבריכות: במהלך השנה הוא דוחף ומסייע לפעילויות קהילתיות רבות. בל"ג בעומר תמכה העירייה, ביוזמתו, בלמעלה מ‑30 קהילות בפעילויות חווייתיות סביב המדורה, עם הפעלות מיוחדות לילדים ולנוער. בפסח היה שותף פעיל בהפקת אירוע הלל מוזיקלי מרשימה בעיר, מה שהוסיף חוויה רוחנית וחברתית לכל המשפחות. מעבר לכך, לייטנר משתתף ותומך ביוזמות חינוכיות וקהילתיות לאורך כל השנה, מתוך דאגה לצעירים ולקהילה בכללותה.

כעת, בקיץ, הוא שוב כאן, דוחף ודואג למסגרת עשירה של פעילות לצעירי העיר, לצד "אחוות תורה".

ב"אחוות תורה" מסכמים ואומרים כי ההשקעה הרבה וההתמסרות של לייטנר הן שמאפשרות את קיומן של הבריכות והפעילויות השונות: "הכול מתוך אחריות ורצון להעניק לציבור הצעיר בעיר מרחב בטוח, שמח ותורני".