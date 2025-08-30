במהלך ליל שבת קודש, פרצה שריפה בדירת מגורים ברחוב האדמו"ר מראדזימין בבני ברק, הלכודים שהיו במקום חולצו והעוברו להמשך טיפול בבית החולים.

כונני ההצלה והחירום העניקו טיפול רפואי למספר נפגעים, בהם מספר ילדים, כתוצאה משאיפת עשן, והם פונו להמשך טיפול בבית החולים מעייני הישועה בעיר.

תורני השבת של הצלה אלי ביטון ודודי גליק מדווחים: "כשהגענו למקום עם אמבולנסים של מד"א, דיווחו לנו על מספר לכודים בבניין כתוצאה משריפה בדירת מגורים".

עוד הם מדווחים: "לאחר סריקות וחילוץ על ידי לוחמי האש, הענקנו יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, טיפול רפואי ראשוני לתשעה נפגעים, בהם מספר ילדים עם סימני שאיפת עשן".

הכוננים הוסיפו וסיפרו, "הם פונו בסיוע אמבולנסים של מד"א המאויישים במתנדבי הצלה להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים מעייני הישועה בעיר."