כיכר השבת
תשעה נפגעו

דרמה בליל שבת בשריפה בבני ברק: לכודים בהם ילדים חולצו ופונו לבית חולים

מבוגרים וילדים נלכדו בבניין מגורים בבני ברק, בו פרצה שריפה בליל שבת קודש | הכוננים שהגיעו למקום הצליחו לחלץ את כולם והעבירו אותם להמשך טיפול במעייני הישועה (חדשות חרדים)

מתנדבים בזירה בבני ברק | ארכיון (צילום: הצלה)

במהלך ליל שבת קודש, פרצה שריפה בדירת מגורים ברחוב האדמו"ר מראדזימין ב, הלכודים שהיו במקום חולצו והעוברו להמשך טיפול בבית החולים.

כונני ההצלה והחירום העניקו טיפול רפואי למספר נפגעים, בהם מספר ילדים, כתוצאה משאיפת עשן, והם פונו להמשך טיפול בבית החולים מעייני הישועה בעיר.

תורני השבת של הצלה אלי ביטון ודודי גליק מדווחים: "כשהגענו למקום עם אמבולנסים של מד"א, דיווחו לנו על מספר לכודים בבניין כתוצאה משריפה בדירת מגורים".

עוד הם מדווחים: "לאחר סריקות וחילוץ על ידי לוחמי האש, הענקנו יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, טיפול רפואי ראשוני לתשעה נפגעים, בהם מספר ילדים עם סימני שאיפת עשן".

הכוננים הוסיפו וסיפרו, "הם פונו בסיוע אמבולנסים של מד"א המאויישים במתנדבי הצלה להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים מעייני הישועה בעיר."

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר