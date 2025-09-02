פיתוח משוכלל: משחק מדהים שמשפר את הקשב והריכוז

שיטותיו של ד"ר גד דואר הוכרו ע"י משרד החינוך והביטוח הלאומי ( יח"צ )

העידן הנוכחי נקרא בפי רבים עידן הקשב והריכוז, או נכון יותר עידן אי הקשב והריכוז. ילדים וילדות נערים ונערות ומבוגרים רבים, חווים קושי בקשב וריכוז. רמת הקשיים משתנה מאדם לאדם ומגיל לגיל. בעשורים האחרונים הפתרון העיקרי הוא כדורים ותרופות. לתרופות הללו יש תופעות לוואי רבות והשפעתן נמוגה לאחר מספר שעות.

ד"ר גד דואר, מהווה אוטוריטה בתחום הקשב וריכוז. הוא פסיכו-לינגוויסט מומחה לקשיי קשב וריכוז וליקויי למידה, בעל ניסיון של 42 שנה בטיפול בלקויות למידה. ומרצה בכיר במכון׳ אחיה׳ שיטותיו של ד"ר גד דואר הוכרו ע"י משרד החינוך והביטוח הלאומי. לאור הניסיון הרב שצבר ואלפי הילדים שאובחנו אצלו בקליניקה, הוא פיתח את 'אקטיב הד'.

המשתמש העיקרי בתוכנה הוא הילד עם ההפרעות הלימודיות וקשיי התנהגות. מדובר ב -7 דקות של הנאה ולמידה, בהן הילד משחק במשחקים מאתגרי מחשבה ובו זמנית משודרים על המסך גלי אור הממריצים את הפעילות המוחית בכלל ואזורי הקשב והריכוז במיוחד.

'אקטיב הד' מאמנת את המוח להתמקד בדבר אחד בלי הסחות דעת. גלי האור מנמיכים את הרתיעה מפני חווית הלמידה ויוצרים משיכה ללמידה ומעודדים את המוח לרגיעה.

לאחר תהליך פיתוח ארוך שכלל מחקר מקיף במאות ילדים, ניכרה שביעות רצון גבוהה ואחוזים גבוהים של שיפור במרחב הלימודי ובבית. המחקר נבדק ע"י ד"ר וייס מאוניברסיטת בר אילן שכתב כך: "בכל המדדים נמצאו הבדלים מובהקים לפני ואחרי ההתערבות ברמת מובהקות גבוהה של P<.01**. הדבר מעיד על יעילותה של ההתערבות לשיפור מדדי ההתנהגות גם באוכלוסיות דומות נוספות"

הורים ומחנכים רבים שרכשו את התוכנה, מדווחים על רמות שיפור גבוהות בקשב ובריכוז של הילדים שבחלק מהמקרים אף ייתרה את הצורך בשימוש בטיפול תרופתי. התוכנה היא קלה להפעלה וההשפעה שלה כאמור ארוכה יותר מהתרופות הקיימות בשוק, שימוש של כ7 דקות משפיע ל-24-72 שעות. התוכנה משווקת בבלעדיות על ידי מכון 'הבינותי' במחיר המותאם לצרכי המשפחה.