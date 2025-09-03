כונני ההצלה והחירום, הוזעקו לפני זמן קצר (רביעי) לרחוב רמב"ן ביתר עילית בעקבות דיווח על נפילה מגובה.

הילד טיפס על הר סמוך ובשלב מסוים הוא מעד והתדרדר למטה, הכוננים העניקו לו סיוע ראשוני ופינו אותו לבית החולים במצב בינוני.

מתנדבי 'צוות הצלה' יוסי כהן ויענקי קרימיריצין מספרים על המקרה: "כשהגענו למקום ראינו ילד בן 10, מוטל במדרון הר עם חבלה קשה בגפיים העליונות לאחר שמעד מגובה של כ-6 מטרים לאורך המדרון.

עוד הם סיפרו על המקרה: "הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני הכולל עצירת דימומים, קיבוע וחבישות והוא פונה על ידי ניידת טיפול נמרץ של מד"א במצב בינוני להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים".