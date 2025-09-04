זה מה שנחשף במהלך הביקור הראשון של המנכ"ל הבכיר בצפון

מנכ”ל משרד הפנים, מר ישראל אוזן, קיים היום (חמישי) סיור שטח ראשון ברשויות המקומיות בצפון, יחד עם יו״ר פורום ראשי הרשויות בקו העימות בצפון משה דוידוביץ וראשי הרשויות בצפון וההנהלה הבכירה במשרד הפנים.

את סיורו הראשון בתפקיד בצפון, יחד עם עשרות ראשי רשויות החברים בפורום קו העימות בצפון בראשותו של יו”ר הפורום, משה דוידוביץ’. בסיור השתתפו גם הממונה על מחוז הצפון, המשמשת גם כפרויקטורית תנופה לצפון, רו״ח עינב פרץ וחברי ההנהלה הבכירה במשרד הפנים.

את הסיור פתח מנכ”ל המשרד בקבלת סקירה מראשי הרשויות בצפון על חזרת התושבים לעיר ועל האתגרים העומדים בפני הרשויות בצפון. המנכ״ל וראשי הרשויות בצפון קבעו מזוזה במבנה החדש של בית הספר ״בן צבי״ בשלומי בנוכחות ובהשתתפות ראש המועצה גבי נאמן והנהלת בית הספר.

הממונה על המחוז הצפון במשרד הפנים המשמשת גם כפרויקטורית תנופה לצפון רו״ח עינב פרץ, סקרה את פעילות משרד הפנים בצפון וציינה כי במהלך ימי המלחמה הועברו לרשויות סיוע תקציבי בהיקף של כ-900 מיליון ש”ח על ידי משרד הפנים, שנועד להבטיח יציבות תקציבית ושירותים חיוניים לתושבים. כמו כן הציגה את עקרונות תכנית החומש לפיתוח וצמיחת רשויות קו העימות.

במהלך הסיור העלו ראשי הרשויות את הצרכים המרכזיים בתחומי הביטחון, התשתיות, הפיתוח הכלכלי, החינוך והרווחה והביעו הערכה רבה למשרד הפנים על עמידתו לצדם מהיום הראשון למלחמה ועל פעילותם לטובת תושבי הצפון.

בסיור, השתתפו גם המשנה למנכ״ל משרד הפנים מר משה מור יוסף, ראש מטה המנכ״ל יוסף שבתאי, מנהל המינהל לשלטון מקומי ומנהל אגף התקציבים מר איתן כהן, מנהל המינהל לפיתוח כלכלי מר נדב נחמן לזר, מנהלת אגף (בכיר) אסטרטגיה גב׳ אנה לרנר- זכות ובמסגרתו ניתן מענה ישיר ומקצועי שהועלו על ידי ראשי הרשויות וכן נערכה פרידה ממנכ״ל משרד הפנים היוצא רונן פרץ.

יו”ר פורום ראשי הרשויות בקו העימות משה דוידוביץ’, אמר: “מהיום הראשון למלחמה משרד הפנים עמד לצידנו, ואנו מודים לו על כך. אנו מברכים את המנכ”ל ישראל אוזן על כניסתו לתפקיד ומאחלים לו הצלחה רבה. עד כה קודמו מספר החלטות ממשלה חשובות לפיתוח הצפון וחיזוק הרשויות המקומיות בצפון ואנו בפתחן של החלטות ממשלה נוספות וחשובות לפיתוח הצפון. אנו בטוחים כי משרד הפנים בראשותך יקח חלק משמעותי בקידום החלטות ממשלה אלה לטובת חיזוק ופיתוח הצפון״.

מנכ”ל משרד הפנים, ישראל אוזן, אמר: "חיזוק ופיתוח הצפון הוא יעד אסטרטגי של מדינת ישראל, משרד הפנים ימשיך לעמוד לצד הרשויות בצפון בכל אתגר ובכל צורך, ולשם כך בחרתי לפתוח את סיורי הראשון בשטח בתפקידי כמנכ״ל המשרד. משרד הפנים יפעל לחיזוק הצפון באמצעות תקציבים יעודיים והחלטות ממשלה תומכות, לצד בניית יכולות כלכליות ארוכות טווח לחיזוק היכולות ולקידום המענים לאתגרים הרבים שראשי הרשויות העלו במהלך הסיור".