לאור התרחבות הפעילות של מערכת הכשרות המהודרת של בד"ץ חוג חתם סופר פתח תקווה, במערך נרחב ומוקפד המשתרע על פני מפעלים רבים בארץ ובחו"ל, קיים הגאון רבי פנחס ליבוש פדווא, גאב"ד קהילת 'שומרי הדת', רבה של אנטוורפן ורב כשרות בד"ץ מהדרין חוג חתם סופר פ"ת, סיור פיקוח מקיף ומרשים במפעלים רבים העומדים תחת ההשגחה הקפדנית של מערכת הכשרות המהודרת.

כידוע, הגר"פ פדווא, שהינו מומחה כשרות בעל שם עולמי וידיו רב לו בהכשרת מפעלים בארץ ובעולם, מוביל את מערך הכשרות שע"י בד"ץ חוג חתם סופר פתח תקווה, שנחשב כיום לאחד ממערכי הכשרות המהודרים ביותר לציבור המהדרין מן המהדרין. גאב"ד 'שומרי הדת' הגיע אל המפעלים בליוויו של מנכ"ל מערך הכשרות בד"ץ חוג חת"ס פ"ת, הר׳ שי טננבאום, לצד מפקחי הכשרות הבכירים, במטרה לעקוב מקרוב אחר פריסת המשגיחים והמפקחים בכל המפעלים ולוודא את רמת הכשרות הגבוהה ביותר שמאפיינת את חותם הכשרות של בד"ץ חוג חתם סופר פתח תקווה.

במהלך הסיור המקיף נחשף מפעל מיוחד שהצטרף זה עתה למערכת הכשרות המהודרת של בד"ץ חוג חתם סופר פתח תקווה - חממות של מפעל 'משק מזרחי' המתמחה בייצור פרחי קישוא. מדובר במוצר שף מהודר וייחודי שהגיע לרמת הכשרות הגבוהה ביותר תחת ההשגחה הקפדנית של מערך הכשרות למהדרין מן המהדרין שע"י הבד"ץ.

פרחי הקישוא - פרחים צהובים עדינים הנקטפים מגידולי קישואים לפני בשלותם - הם מוצר מתקדם המשמש במטבחים הים תיכוניים המובחרים. הפרחים ממולאים בגבינות, אורז או דגים ומטוגנים או נאפים, ומהווים כיום חלק ממגוון המוצרים המהודרים הנושאים את חותמת הכשרות של בד"ץ חוג חת"ס פ"ת.

במסגרת הסיור הנרחב, המשלחת המכובדת בראשות הגר"פ פדווא ביקרה גם במפעל 'שוגארט' המתמחה באריזות סוכר ייחודיות לבתי מלון ומסעדות, שנמצאת תחת כשרות בד"ץ חוג חת"ס פ"ת. גם כאן הקפיד גאב"ד 'שומרי הדת' לעמוד מקרוב על תהליכי הייצור והאריזה, תוך הקפדה על כל פרט ופרט במערכת הכשרות המהודרת.

מנכ"ל וועד הכשרות, הר׳ שי טננבאום הסביר כיצד פועלת המערכת של מתן הכשרות ע"י הגר"פ פדווא, וסיפר כי בכל מפעל, קיבל הגאב"ד את כל הנתונים במפעל - התהליך, הנתונים, חומרי הגלם המשמשים לייצור והתוצאה, ורק אז, הכריע אם אכן ניתן להעניק את חותם הכשרות של בד"ץ חוג חתם סופר למוצרי המפעל ומה ההנחיות שצריך ליישם. מדובר בתהליך מקיף הכולל בדיקות מעמיקות, הערכת מצב, שקלול נתונים ומעקב צמוד אחר כל שלבי הייצור.

טננבאום הסביר כי הגר"פ פדווא הדגיש במהלך הביקור את עקרון השירות הטמון במילה 'כשרות'. טננבאום הוסיף כי "אנחנו נותנים את הכשרות למי שרוצה את השרות של הכשרות. כשיש נכונות מבעל עסק וברגע שיש מי שרוצה וצריך - אנחנו בודקים את כל הפרטים לעומק, עורכים בדיקות מדגמיות, נותנים רשימה של בדיקות שהכשרות מבקשת לכל אורך תהליך הייצור וכן את רשימת נוכחות הדרישות מהמשגיח, וכשיש נכונות אז הגר"פ פדווא וצוות מערך הכשרות מחליטים האם לתת את הכשרות".

גורמים בענף המזון הביעו סיפוק על הצטרפות מפעלים נוספים למערך הכשרות של בד"ץ חוג חתם סופר פתח תקווה, על מנת שאלה יוכלו לספק לציבור הירא וחרד לדבר ה' מוצרים כשרים באיכות הגבוהה ביותר, תוך שמירה על הסטנדרטים הקפדניים ביותר, למהדרין מן המהדרין.