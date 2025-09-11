הרב יעקב דוד סטפנסקי בשיעור על מסכת עבודה זרה והוריות
0:02:12 עבודה זרה דף עב ע"א
0:20:58 עבודה זרה דף עב ע"ב
0:42:55 עבודה זרה דף עג ע"א
1:14:05 עבודה זרה דף עג ע"ב
1:15:07 עבודה זרה דף עד ע"א
1:35:22 עבודה זרה דף עד ע"ב
1:45:46 עבודה זרה דף עה ע"א
2:03:34 עבודה זרה דף עה ע"ב
2:17:26 עבודה זרה דף עו ע"א
2:34:20 עבודה זרה דף עו ע"ב
2:43:36 עבודה זרה דף עז ע"א
2:49:08 הדרן עלך מסכת עבודה זרה
2:53:11 הוריות דף ב ע"א
3:06:52 הוריות דף ב ע"ב
3:24:25 הוריות דף ג ע"א
3:33:56 הוריות דף ג ע"ב
